LIVE MotoGP del Gran Premio di Doha 2021. Segui la gara in diretta con aggiornamenti in tempo reale, tempi e classifica dal circuito di Losail.

18:58 – Parte il warm-up lap. Qui a Losail il record delle vittorie è nelle mani di Valentino Rossi e Casey Stoner con 4 successi ciascuno.

18:56 – Vento forte in pista, ma fortunatamente non c’è sabbia. Temperature dell’asfalto intorno ai 23°C.

18:52 – Jorge Martin scatterà dalla pole position, dopo la grande partenza di una settimana fa. Obiettivo vittoria? “Non c’è pressione, dobbiamo sfruttare questo momento, dare il massimo e vediamo come va“.

18:50 – Pecco Bagnaia: “Tutto dipende dalla partenza, siamo un po’ più pronti di domenica scorsa, ma sarà tosta. Saremo un bel gruppo davanti, bisognerà essere intelligenti“.

18:45 – Vinales vuole provare a iniziare il campionato con una doppia vittoria. Ma sarà circondato dalle Ducati! Il pilota Yamaha da tempo chiede di migliorare la partenza perfezionando l’holeshot. “Ci manca l’holeshot anteriore, ma stiamo lavorando per ripristinarlo il prima possibile. Per noi l’inizio è quasi l’intera gara ed è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione“.

18:40 – Seri problemi per Valentino Rossi. Il team manager Wilco Zeelenberg ha provato a fare il punto della situazione.

18:35 – 25 minuti al via del secondo GP di MotoGP. Sarà ancora una sfida Yamaha-Ducati, ma occhio alle Suzuki che sul passo gara sono uno schiacciasassi!

Il riepilogo delle qualifiche

La seconda gara della stagione MotoGP 2021 si corre sul circuito di Doha, teatro del primo round tenutosi una settimana fa. La prima fila porta la firma di Jorge Martin, Johann Zarco e Maverick Vinales. Prima pole position per il rookie del team Pramac che proverà a godersi la gioia del momento e a sfruttare la potenza della sua Ducati GP21 per raccogliere quanti più punti possibili in questo Gran Premio. Per il team di Campinoti e Guidotti è sicuramente un risultato storico quello delle qualifiche di ieri. Ma ora bisognerà raccogliere quanto seminato nel corso dell’inverno e fino a ieri. Terza piazza per Vinales, reduce dalla vittoria di domenica scorsa, che può contare su un ottimo feeling con la Yamaha M1 e questo circuito.

Sarà ancora una sfida tra Borgo Panigale e Iwata, almeno a giudicare dalle prime due fila. Infatti, dalla seconda riga della griglia scatteranno Jack Miller, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese della VR46 Academy ha dimostrato di poter avere un ottimo ritmo gara, dopo il podio nella prima gara stagionale. Ma tutti dovranno fare i conti con l’usura delle gomme negli ultimi giri. Un problema che sembra non lambire troppo i due alfieri Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, entrambi in terza fila al fianco di Aleix Espargarò.

Decima piazza per Franco Morbidelli che continua a lamentare strani problemi tecnici a bordo della sua YZR-M1. Ancora peggio per Valentino Rossi, in ultima fila, alle prese con un’usura del pneumatico posteriore che causa una mancanza di grip impossibile da gestire. Bene Luca Marini, 13esimo, che nelle qualifiche ha mancato la Q2 per soli 8 millesimi. 17° Danilo Petrucci che sembra aver compiuto un ulteriore step nella familiarizzazione con la KTM RC16. 19° Enea Bastianini che ha visto rovinata la sua Q1 per un problema al cambio. Ancora ultimo Lorenzo Savadori con Aprilia.

Foto: Getty Images