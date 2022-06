LIVE MotoGP Catalunya, diretta Prove 2 in tempo reale

14:16 – Prevalenza di gomme medie all’anteriore, solo il duo KTM Factory inizia con le hard. Per il posteriore, griglia divisa tra medie e dure.

14:10 – Scatta il secondo (e ben più caldo) turno di prove libere MotoGP.

14:07 – Di ieri la notizia del rinnovo tra Quartararo e Yamaha. C’è grande soddisfazione, come confermato da Meregalli, e si lavora per mantenere le promesse. “Stiamo davvero facendo di tutto per aiutarlo” ha sottolineato a motogp.com.

14:00 – Splende il sole sul Circuit de Barcelona-Catalunya, con 28° C e ben 53° C sull’asfalto.

13:50 – Suzuki, Aprilia, Yamaha, Aprilia. È il quartetto al comando nelle prime prove libere in Catalunya, il resoconto di quanto successo al mattino.

13:40 – Marc Marquez è finito sotto i ferri per sistemare definitivamente i problemi al braccio. Il parere del dottor Zasa della Clinica Mobile.

Premessa

Alex Rins è stato il migliore della prima sessione di libere MotoGP. Il #42 ha piazzato la sua Suzuki davanti a tutti, con a ruota le due Aprilia e Franco Morbidelli. Sorprendono invece le Ducati, se n’è vista una sola in top ten… Cambieranno già i valori nel secondo turno di prove libere? Vediamo cosa succede.

Foto: Valter Magatti