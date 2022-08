LIVE MotoGP Austria 2022: Bagnaia vince, ma Quartararo è stellare

Pecco Bagnaia conquista la quinta vittoria in questa stagione MotoGP e rosica altri punti preziosi su Fabio Quartararo, secondo, autore di una gara magistrale. Il francese della Yamaha vince la sfida con Jack Miller (3°) e Jorge Martin, con il madrileno che cade all’ultimo giro. 4° Luca Marini che precede Zarco, Aleix Espargarò e Brad Binder. Rins, Bezzecchi e Martin chiudono la top 10.

La cronaca del GP d’Austria 2022

-2 giri: Bagnaia saldamente al comando con 1,2″ di vantaggio su Quartararo, Jack Miller sembra accontentarsi della terza posizione. 7° Aleix Espargarò.

-4 giri: Fabio Quartararo supera Jack Miller e si mette alle spalle di Pecco Bagnaia. Cade Franco Morbidelli…

-6 giri: Quartararo mette il fiato sul collo a Miller e vuole prendersi la seconda posizione. Jorge Martin 4° ancora in lizza per il podio.

-8 giri: 5° Luca Marini che ha superato l’Aprilia di Aleix, 10° Vinales. Se dovesse finire così la gara Pecco Bagnaia sarebbe 3° in classifica mondiale a meno 40 punti da Quartararo.

-10 giri: La top-10: Bagnaia, Miller, Quartararo, Martin, Espargarò, Marini, Zarco, Rins, Vinales e Binder.

-12 giri: Jorge Martin va dritto e Fabio Quartararo ne approfitta per soffiargli la terza posizione. Per il madrileno del team Pramac probabili problemi tecnici sulla sua Ducati GP22.

-13 giri: Jack Miller e Jorge Martin restano incollati a Pecco Bagnaia: i primi tre raccolti in meno di un secondo.

-16 giri: Bagnaia ha un vantaggio di sei decimi su Miller, 3° Martin davanti a Quartararo e Aleix Espargarò.

-18 giri: Caduta di Nakagami. 12° Bezzecchi preceduto da ‘Diggia’, 15° Morbidelli, 19° Dovizioso.

-20 giri: La top-10: Bagnaia, Miller, Martin, Quartararo, Espargarò, Vinales, Marini, Zarco, Rins, Binder. Per Bastianini si ipotizza un problema di pressione alla gomma anteriore, forse dovuto ad un contatto nelle fasi iniziali che ha causato un problema al cerchio.

-22 giri: Il GP d’Austria perde uno dei grandi protagonisti. Bagnaia sembra avere la strada in discesa verso la terza vittoria consecutiva… 3° Jorge Martin che precede Fabio Quartararo.

-23 giri: Bagnaia prende pian piano il largo e vanta un gap di quasi 7 decimi su Jack Miller. 3° Bastianini tallonato da Martin, 5° Quartararo, 6° Aleix Espargarò, 7° Zarco. Problemi per Enea che deve fermarsi…!

-25 giri: I primi cinque sono incollati in una finestra di 1″. 6° Quartararo, 12° Di Giannantonio, 15° Bezzecchi davanti a Franco Morbidelli. Jack Miller sorpassa Enea Bastianini e si prende la seconda piazza. Si accende la sfida tra Bastianini e Martin…!

-27 giri: La top-10: Bagnaia, Bastianini, Miller, Martin, Vinales, Quartararo, Aleix Espargarò, Zarco, Marini, Rins.

-28 giri: Bagnaia va a prendere la testa della corsa davanti a Bastianini, Miller e Martin. 5° Vinales che va a superare Quartararo. Caduta di Joan Mir alla curva 4.

Il pre-Gara del Red Bull Ring

13:59 – Inizia il giro di ricognizione al Red Bull Ring. Tutto pronto per affrontare i 28 giri di gara.

13:57 – Enea Bastianini per la prima volta dall’esordio in classe regina partirà dalla pole. “Sarà importante che noi piloti Ducati facciamo gioco di squadra e non ci disturbiamo a vicenda nei primi giri. Dipende sempre dalla situazione e so com’è quando inizi da dietro: vuoi risalire più posti possibile“.

13:55 – Pochi minuti al via del GP d’Austria di MotoGP. Le nuvole minacciano pioggia, ma il tempo dovrebbe resistere.

13:50 – Sulla griglia di partenza c’è anche Fernando Alonso ospite di Aprilia: “Ho avuto il privilegio di correre con una MotoGP, so quanto sia difficile, ho molto rispetto per questi piloti. Per contratto non potrei effettuare un test attualmente, vedremo dopo la F1…“.

13:48 – Jorge Martin esclude ordini di squadra nel box Ducati: “Con Bagnaia non ci saranno ordini . Ovviamente bisogna stare attenti perché Pecco ha una Ducati come la mia. Alla fine è un pilota come gli altri e dovrò dare il massimo”. Il madrileno sembra essere il prescelto per affiancare Pecco Bagnaia nel team factory dalla prossima stagione MotoGP.

13:46 – Johann Zarco: “Sembra che la pioggia non dovrebbe arrivare. Posso sperare bene visto il buon ritmo del week-end. Cercherà di stare davanti per non perdere nessuna opportunità“.

13:43 – Da KTM fanno sapere di aver trovato una soluzione per svincolare Raul Fernandez. Il rookie spagnolo in procinto di firmare con Aprilia RNF. Miguel Oliveira sta vagliando l’ultima offerta di Mattighofen, ma anche il portoghese potrebbe preferire la moto di Noale.

13:40 – Aleix Espargarò sa di dovere limitare i danni in questa domenica di gara. “Abbiamo cambiato la geometria dell’Aprilia per la prima volta dopo tanto tempo, ma ho detto loro che la moto è buona. Purtroppo non è abbastanza su questa pista contro le Ducati. Ad Assen sono stato il più forte, a Silverstone ho condotto quasi tutte le sessioni fino alla caduta… Il livello del campionato è molto alto e ci sono piste dove bisogna limitare i danni e prendere il massimo dei punti“.

13:37 – Nel paddock della MotoGP non si parla solo di gara Sprint, ma anche del divorzio tra Marc Marquez e il suo manager Emilio Alzamora. Leggi QUI il nostro articolo.

13:35 – Fabio Quartararo prevede una gara in salita. “Gli altri di solito fanno grandi passi dal venerdì, ma noi in qualche modo rimaniamo allo stesso posto. Mi sono spinto al limite, ma non è mai abbastanza… Ho la sensazione che diventi sempre più difficile ad ogni gara, qui in Austria in ogni turno c’erano solo piloti Ducati intorno a me, sono molto forti“.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il Mondiale MotoGP si prepara per la sua 13esima tappa della stagione 2022 sul circuito del Red Bull Ring. Sarà un GP d’Austria dove le Ducati partono da favorite, con una prima fila targata Bastianini-Bagnaia-Miller. Prima pole position in classe regina per il romagnolo del team Gresini, che cerca il poker di vittorie per guadagnarsi la sella nel team Ducati factory. Una decisione verrà diramata nei prossimi giorni dai vertici di Borgo Panigale, chiamati ad una difficile scelta con Jorge Martin. Il risultato finale non cambierà l’esito del ballottaggio, ma in caso di vittoria di uno dei due piloti la musica potrebbe cambiare…

In seconda fila le due Desmosedici GP22 del team Pramac intervallate da Fabio Quartararo, unico pilota che è riuscito ad interrompere il monopolio Ducati che persiste dalle prove libere del venerdì. Dalla terza fila scatteranno le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò (8° Joan Mir), con il pilota di Granollers che punta a tagliare il traguardo davanti al leader MotoGP della Yamaha. 22 i punti di differenza in classifica, nel GP d’Austria entrambi sembrano chiamati ad una gara in difesa. Ma i pronostici vengono spesso smentiti in questo campionato a dir poco imprevedibile.

Dalla decima finestra in griglia partirà la Ducati di Fabio Di Giannantonio, ancora una volta veloce sul giro secco, come conferma il suo secondo miglior crono nel Q1. Il rookie di origine capitolina è chiamato ad un’altra prova di maturità per avvicinarsi alle prestazioni dei migliori. D’altronde Bastianini e Bezzecchi (2° ad Assen) dimostrano che il podio è raggiungibile anche con una GP21. Gara in salita per le Honda, con Taka Nakagami miglior pilota del marchio con il 14° posto sullo schieramento di partenza. Ultimo Alex Marquez, preceduto dal collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, al lavoro su novità aerodinamiche in vista della prossima stagione MotoGP.

Foto MotoGP.com