L’ex di Marc Marquez: “La mia sessualità non è scontata”

L'ex fidanzata di Marc Marquez, Lucia Rivera Romero, rilascia dichiarazioni scottanti: "Perchè danno per scontata la mia sessualità?".

La vita continua anche quando finisce una love story, le separazioni fanno parte della natura umana. Ma quando sei la ex di Marc Marquez il suo nome rischia di farti ombra, almeno agli occhi del pubblico. Lucia Rivera ha voltato pagina dopo l’addio eppure le domande sul campione di MotoGP continuano a piovere in ogni occasione. Con molta eleganza, tipica di una graziosa modella, sa dribblare il discorso: “Vengo a parlare di moda, non di cose che non sono il mio lavoro… Sto molto bene, sono felice, ho 21 anni, sono indipendente e mi piace il mio lavoro – ha detto alla stampa spagnola -. Siamo appena usciti da una pandemia e questa diventa davvero la cosa meno importante“.

Poche volte Marc Marquez e Lucia Romero sono stati immortalati insieme. Il fidanzamento è iniziato alla fine del 2018 ed è durato un anno e mezzo, la separazione annunciata lo scorso marzo. Poche le volte in cui è apparsa nel paddock della MotoGP, come in Catalunya e a Valencia. Adesso lei è single, probabilmente scottata dalla fine della storia. “Hanno detto di una storia con un modello, ma è solo un amico… Quello che non capisco è perché non mi abbinano mai alle donne e mi accoppiano sempre con gli uomini… perché danno la mia sessualità sempre per scontata?“.

E invita i giornalisti “ad aprire un po’ le loro menti“, allargando gli orizzonti e diversificando le opzioni. “Sono sempre aperta a tutte le possibilità, perché no? Devi essere aperto – ha aggiunto l’ex di Marc Marquez -. Mi fa molto arrabbiare che la sessualità di una donna sia sempre data per scontata. Ti rendi conto che è un po’ un micromachismo?“. Sfida ai media o convinzione di gusti, Lucia Rivera sembra spiazzare tutti. “Puoi vedermi camminare con le donne come con gli uomini“.