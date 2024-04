MotoGP, Marc Marquez avvisa Ducati: “Pronto ad ascoltare tutti”

Il mercato dei piloti MotoGP brulica dietro le quinte, in attesa del primo vero colpo che faccia da effetto domino. La riconferma di Fabio Quartaro da parte della Yamaha non ha smosso le acque e gran parte dell’interesse ruota intorno al futuro di Marc Marquez. Si apre all’ipotesi che Gresini possa avere una moto ufficiale per la prossima stagione, in tal caso il pluricampione di Cervera potrebbe decidere di restare. Ma alcune dichiarazioni dell’ex Honda lasciano spaziare con la fantasia… O hanno l’intento di spiazzare gli altri protagonisti con contratto in scadenza.

In attesa dell’exploit di mercato

Manager e piloti stanno cercando di togliere le castagne dal fuoco e accaparrarsi le moto migliori per il prossimo biennio MotoGP. Dopo un 2023 molto deludente in sella alla RC-V, Marc Marquez sta cercando il meritato riscatto con la Ducati del team satellite Gresini. Finora ha sfiorato la vittoria in due occasioni su tre, nelle Sprint di Portimao e Austin, e il gradino più alto del podio potrebbe essere solo questione di tempo. Un occhio al presente e uno al futuro, consapevole di avere le porte aperte di ogni costruttore.

In un’intervista all’emittente TNT apre le porte a tutti i marchi e di certo non chiarisce le idee. “Onestamente penso che quest’anno il mercato sarà più appassionante e ci vorrà più tempo per firmare i contratti e tutto il resto… In questo momento, ogni produttore ha già ingaggiato i migliori piloti. La Ducati ha firmato con Pecco; Yamaha con Quartararo. La prossima sarà l’Aprilia, confermerà uno dei due (in riferimento a Espargaró e Vinales) e poi aspetterà il secondo pilota“. Una “bomba” di mercato che per adesso non trova conferme né smentite da parte di Noale, soprattutto dopo la strepitosa doppietta di Maverick in Texas!

Quale futuro per Marc Marquez?

Marc Marquez resta in attesa come la stragrande maggioranza dei piloti MotoGP. In linea generale due saranno le opzioni: restare in orbita Ducati oppure firmare con un team factory. “Per me tutte le porte sono aperte. Il fatto è che più sei veloce in pista, più porte si apriranno per te. Questo è il mio obiettivo. In questo momento sono in una posizione diversa perché ora mi sto divertendo, mi sento competitivo e voglio continuare a divertirmi. Poi sono disponibile ad ascoltare tutti“.

Da scartare l’ipotesi di un ritorno in Honda, è noto da tempo l’interesse della KTM, con cui condivide lo sponsor Red Bull. Ma l’ascesa di Pedro Acosta costringe Mattighofen a puntare sul debuttante. L’accoppiata Marquez-Acosta sarebbe un sogno che potrebbe diventare realtà, ma Borgo Panigale farà il possibile per non lasciarsi scappare il campione di Cervera.

Foto: Michelin Motorsport