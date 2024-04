Formula 1 Cina: Verstappen vince anche nella terra del Dragone

Max Verstappen trionfa nel GP della Cina, in una gara mai in discussione. L’olandese dopo il grande sabato chiude il suo weekend trovando la sua 58esima vittoria in Formula 1. Nella terra del Dragone, Max ha imposto il suo ritmo infernale sin da subito. E’ cattato in maniera egregia dettando il passo. Un ritmo che questa volta va detto, non gli ha permesso di restare in testa durante la sosta, ma queste sono piccole cose, rispetto alla grandezza del binomio tra lui e la sua vettura. La RB20 chiude così un fine settimana perfetto, grazie anche al podio di Sergio Perez terzo. Tra le due monoposto austriache si è infilata la McLaren di Lando Norris.

Norris nega la doppietta alla Red Bull nel GP della Cina

Norris ha tesoro dell’errore alla partenza della Sprint, riuscendo a scattare in maniera perfetta. Lando ha condotto anche la gara durante la sosta dell’olandese. Il pilota McLaren è sicuramente il miglior pilota di giornata, visto che è riuscito a tenere dietro almeno una Red Bull. Perez, infatti, non va oltre il terzo posto, dopo essere scattato dalla seconda posizione. Il messicano ha lottato con Charles Leclerc per la terza casella ed una volta passato il monegasco non è riuscito a trovare il ritmo per riprendere Norris.

Le due Ferrari sono ai margini del podio in questo GP della Cina al di sotto delle attese, con Leclerc che vince la sfida interna con Carlos Sainz. Charles ha provato a lottare con Red Bull e Mc Laren ma il consumo gomme della SF-24 è parso molto maggiore. Sainz quinto, per la prima volta ha perso in stagione la lotta interna al box. Ottima sesta posizione per George Russell che con una partenza impressionante con la sua Mercedes allo start, aveva superato le due rosse. Fernando Alonso settimo all’inizio ha fatto sognare al miracolo, quando partito terzo ha passato Perez, ma andando avanti con i giri la sua Aston Martin ha mostrato dei limiti evidenti. Ottavo posto per Oscar Piastri con la McLaren davanti a Lewis Hamilton che ha rimontato dalla diciottesima posizione. Chiude la zona punti ancora una volta Nico Hulkenberg con la Haas. L’eroe di casa Guanyu Zhou è giunto quattordicesimo con la Kick Sauber, con il pubblico cinese che lo ha tifato in maniera energica per tutta la prova.

La Safety Car è entrata in pista due volte

Nel corso del 21esimo giro, ritiro per Valteri Bottas e la sua Kick Sauber. Il finlandese è costretto così al ritiro, con un inspiegabile attesa per l’introduzione della Virtual Safety Car con il pilota fuori dall’abitacolo con le vetture che sfrecciavano. Il tutto porta dopo 3 giri alla scelta della Safety Car, non una bella figura quella di oggi della direzione gara di Formula 1. Nella ripartenza dalla Safety, Lance Stroll tampona in pieno Daniel Ricciardo, con i due che all’inizio restano in pista ma alla fine l’australiano è costretto a ritirare la vettura per un danno al fondo. Nello stesso giro, altro contatto con Kevin Magnussen che sperona Yuki Tsunoda. Il giapponese per i danni riportati si ritira e nuova vettura di sicurezza in pista.

Arrivo finale della Gara del GP della Cina di Formula 1

Foto: Presa dai social Formula 1