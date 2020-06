La nuova piattaforma online di Rcs abbina contenuti di qualità di Gazzetta Motori con servizi e offerte commerciali delle case automobilistiche

CheAutoCompro.it è la nuova piattaforma digitale, creata da Rcs in collaborazione con Accenture Automotive, destinata a diventare il riferimento online per chi vuole acquistare un’automobile. Abbina contenuti di qualità di Gazzetta Motori con servizi e offerte commerciali delle case automobilistiche; l’intento è facilitare la decisione d’acquisto in un momento fondamentale per il settore automobilistico, offrendo ai visitatori una brand experience personalizzata.

Tante offerte in un solo click

Il nuovo sito, accessibile anche da Corsedimoto.com, offre ai nostri lettori la possibilità di decidere l’acquisto grazie ad una mole di dati e informazioni. Ma soprattutto di approfittare di grandi offferte, come quelle in corso. Vi segnaliamo: Mini Countryman la versione crossover tra le vetture del marchio britannico, che mantiene lo stile tipicamente Mini costituito dai grandi fari tondi, l’ampia mascherina, il tetto piatto e le protezioni in plastica. Da non perdere la proposta su BMW X1 sDrive 18d Xline offerta a soli 150€ mese, qui i dettagli.

Gazzetta Motori leader del web

In meno di un anno Gazzetta Motori, di cui Corsedimoto.com è partner, si è collocata ai vertici del mercato di riferimento, superando il traguardo dei due milioni di utenti contattati ogni mese (media Audiweb 2.0 settembre 2019/marzo 2020); un’audience compresa fra i 36 milioni di contatti mensili (Audiweb 2.0 marzo 2020) dei brand di Rcs. La proposta di contenuti e servizi nel settore automobilistico si rafforza ulteriormente con CheAutoCompro.it la nuova piattaforma sviluppata insieme Accenture Agency. L ’esperienza digitale sul sito viene continuamente migliorata col supporto dell’Experience Activation Center di Accenture: un centro all’avanguardia, situato a Torino, dedicato ai servizi di marketing e attivo nella realizzazione di esperienze di brand dinamiche.

CheAutoCompro.it la migliore guida all’acquisto

Dopo aver selezionato uno o più modelli per il confronto, è possibile scegliere il tipo di alimentazione, la cilindrata, l’allestimento e la versione. Gli esperti di motori di CheAutoCompro.it offrono pareri e informazioni utili, realizzano prove su strada e in pista, spiegano le vetture con video studiati ad hoc, condividendo novità dal mercato e consigli per trovare la migliore soluzione. I contenuti accompagnano il lettore durante tutto il processo come una vera e propria guida all’acquisto studiata per ogni esigenza. Particolare attenzione viene dedicata all’aspetto economico, fondamentale criterio di scelta. La piattaforma integra le offerte promozionali ufficiali delle case automobilistiche. Deciso il modello preferito, il sito offre anche l’opportunità di essere contattati dal concessionario più vicino, per fissare un appuntamento e provare la vettura.