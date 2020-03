Il campione di MotoGP Marc Márquez e la modella Lucía Rivera Romero hanno messo fine alla loro love story dopo un anno e mezzo

Marc Márquez e Lucía Rivera Romero hanno messo fine alla loro relazione. Apparsi insieme poche volte sui social, la coppia spagnola ha messo fine ad una love story durata un anno e mezzo. L’indiscrezione arriva dal giornale spagnolo ‘El País’ e riportiamo come notizia “light” in un periodo così gravoso come quello stiamo vivendo.

Il campione di MotoGP e la modella 21enne avevano inizialmente tenuto nascosto la loro relazione all’inizio del 2019. Una foto dei due apparsa lo scorso giugno, dopo la vittoria del GP di Catalunya, ha confermato la storia vociferata da tempo. Nel paddock Lucía era apparsa per la prima volta a Valencia, dove attendeva il Cabroncito al parco chiuso per salutarlo con un bacio sulle labbra per festeggiare l’ultima vittoria stagionale. Lei è una tipica bellezza “caliente”, faccia acqua e sapone, con oltre 160mila follower su Instagram. Non ha mai smesso di inseguire il suo Marc Márquez anche sui social. Dopo l’ottavo sigillo mondiale, sesto in MotoGP, è stata la prima a congratularsi: “Sono così orgogliosa di te“.

Insieme sono stati visti alla cerimonia dei FIM Awards lo scorso novembre, dove c’erano tutti i vincitori e protagonisti delle due ruote. Lucía Rivera è attualmente una delle modelle spagnole più in ascesa, anche sua madre Blanca Romero (43 anni) segue la stessa professione. Marc Márquez non ha bisogno di presentazioni, è tra gli sportivi più amati nel suo Paese e forse al mondo. La loro storia è molto chiacchierata sulle cronache rosa iberiche e quest’ultima news farà presto il giro del mondo nelle prossime ore. Adesso il campione MotoGP è alle prese con la riabilitazione alla spalla destra, dopo l’intervento subito quasi quattro mesi fa. In attesa di conoscere quale sarà la prima data del Mondiale, continuamente rinviata per l’allarme coronavirus. E lei negli ultimi giorni appare più “bollente” che mai anticipando la stagione estiva in bikini…