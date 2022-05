Andrea Iannone, la passione brucia: “Tornare a correre? Io ci spero”

Un colpo di spugna a tanti preconcetti e luoghi comuni. Chi è veramente Andrea Iannone? E’ un ex pilota bulletto, avviato ad una carriera televisiva oppure è un bravo ragazzo, super appassionato di moto, che probabilmente ha fatto degli errori ma ama il motociclismo con tutto se stesso? La risposta è chiara ed inequivocabile: Andrea Iannone è un vero appassionato.

All’Aprilia All Star è rimasto in disparte, lontano da riflettori, ha salutato gli altri piloti ed i dirigenti, è stato disponibile per foto e selfie ma in modo talmente discreto da lasciare senza parole. Ha trascorso la mattinata nel suo box con con i suoi meccanici, a lucidare, anzi, a coccolare la sua moto.

Sa benissimo che senza la squalifica oggi sarebbe tra le star Aprilia e probabilmente lotterebbe per il titolo Mondiale della MotoGP. Invece oggi può solo girare in pista da semplice amatore con l’ Aprilia SV4 1104.

In casa Aprilia tutti parlano benissimo di lui e cercano di coinvolgerlo nelle loro iniziative. Durante la sua parentesi in MotoGP con Aprilia era già stato veloce ma soprattutto si era fatto voler bene, si era distinto per correttezza e professionalità. Proprio per questo la casa di Noale si è sempre schierata al suo fianco e continua a dimostrargli grande affetto.

Andrea Iannone, vai ancora in moto?

“Io ci vado, la voglia di girare in pista me la tolgo”.

Stai continuando ad allenarti regolarmente?

“Ho smesso di gareggiare ma non ho mai smesso di allenarmi, continuo a farlo regolarmente, impossibile non farlo”.

Stai già programmando il tuo futuro?

“Al momento mi diverto e basta, poi vediamo”.

Nel 2024 ti rivedremo in gara, in MotoGP o magari nel Mondiale Superbike ?

“Speriamo, magari! La speranza di tornare a gareggiare c’è”.

Foto: Marzio Bondi