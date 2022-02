Andrea Iannone obiettivo SBK: “Non vedo l’ora di tornare”

"Non vedo l'ora di tornare". Poche parole che lasciano intendere l'obiettivo di Andrea Iannone per il 2024. Il pilota di Vasto, dopo la squalifica di 4 anni (che scade a dicembre 2023) per doping inflittagli dal TAS, ha intenzione di ritornare in pista. L'obiettivo potrebbe essere la Superbike. Suo fratello Angelo commenta sui social: "Ad armi pari, senza intralci….poco da giocare contro chiunque".