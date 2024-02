MotoGP: tritandem Aprilia per la “questione calore”, dubbi sulla RS-GP 2024

Aprilia ha già sorpreso nello shakedown con la “batmobile” portata in pista da Savadori. Non parliamo dello stravagante sensore intravisto ieri sulla moto di Oliveira. Ma c’è un altro problema da risolvere. Oltre ai test di motore, aerodinamica e quant’altro, la casa di Noale vuole porre fine ed in tempi rapidi alla questione “calore” che ha mandato in crisi i suoi piloti nella stagione 2023. Basta ricordare i ritiri prematuri di Fernandez e Vinales proprio per le difficoltà accusate per il caldo sprigionato dalla RS-GP durante le gare. Il tritandem Aprilia visto oggi, ovvero Oliveira a precedere Vinales ed Espargaro, è servito anche per testare le ultime soluzioni in questo senso, per cercare di trovare una rapida soluzione al problema. Anche se i commenti sulla nuova RS-GP non sono troppo lusinghieri…

La Aprilia 2024

“Non è una moto facile a livello di carico aerodinamico” ha commentato Aleix Espargaro alla fine della seconda giornata di test, anche se il bilancio è positivo. “Sento già che la moto è più competitiva della RS-GP 2023”. Commenta poi il tritandem Aprilia visto in questo mercoledì a Sepang. “L’obiettivo era capire le temperature e la pressione delle gomme” ha spiegato. “Nella gare ‘calde’ abbiamo avuto tantissimi problemi. Abbiamo portato tanti dati, speriamo di avere una soluzione per la prossima volta in Asia!” Maverick Vinales non ha neanche pensato ad un time attack, per lui non è ancora il momento di pensarci. Ancora non ha trovato quello che cerca, ovvero la giusta costanza in sella alla sua Aprilia, con cui ancora non c’è il giusto feeling. “Sono partito ieri con la moto 2023 mi sono sentito bene, con la RS-GP 2024 invece ho qualche difficoltà in più” ha ammesso Vinales, indicando quindi che c’è ancora lavoro da fare.

Con loro, come si vede nella foto in copertina, ha girato Miguel Oliveira, unico ufficiale rimasto in Trackhouse Aprilia dopo i guai fisici di Raul Fernandez. “È stata una lunga giornata” ha ammesso il pilota portoghese. Come Vinales però non è esattamente a proprio agio sulla nuova moto. “Ho provato tantissime cose sulla moto, ma ho alcune difficoltà, non so bene come spingere ed essere più veloce” ha spiegato. “Ma penso di aver portato dati utili alla squadra per capire su cosa possiamo lavorare. Perdo tanto in velocità in curva, il mio punto forte, e dobbiamo capire perché”. Non sembra che la nuova RS-GP sia nata sotto una buona stella, anche se le variabili come sempre sono tante. I tre piloti ufficiali si riservano un giudizio finale dopo l’ultima giornata di test ufficiali, vedremo quindi quale sarà il verdetto.

Foto: Trackhouse Aprilia