MotoGP, Marc Marquez realista: “Oggi non sono da Mondiale”

Solamente quattordicesimo crono per Marc Marquez oggi a Sepang, dove sta cercando di adattarsi a una Ducati Desmosedici GP23 che non sente ancora sua. Ci sta, dopo tanti anni trascorsi in Honda è normale che gli serva del tempo per abituarsi a una moto totalmente diversa. Inoltre, la pista malese non è delle sue preferite e questo gli complica ulteriormente il compito. Domani lui e il team Gresini Racing cercheranno di fare qualche step, così da essere più pronti in vista del prossimo test in Qatar.

MotoGP, test Sepang: Marquez non ancora a posto

Oggi Marquez ha totalizzato 72 giri, questo è il suo resoconto: “Sono abbastanza contento di com’è andata – riporta Motosan.es – forse ho fatto anche troppi giri. Nel pomeriggio invece di fare il time attack avrei voluto fare un run di 10 giri, simulando una Sprint Race, per capire la moto. È ciò di cui ho bisogno ora. A livello di ritmo non sono male, sto andando abbastanza bene. È il time attack ciò in cui perdo di più qui in Malesia. Faccio fatica a capire come ottenere il tempo sfruttando la gomma morbida“.

L’otto volte campione del mondo ha rivelato che suo fratello Alex lo aveva avvertito che avrebbe avuto qualche problema con il giro veloce: “In inverno mi aveva detto che era stata la cosa più difficile per lui. A fine stagione aveva iniziato a essere con costanza in Q2, ma molte volte all’inizio era rimasto fuori. Domattina proverò a fare due time attack per capire dov’è il limite e come sfruttare al massimo la gomma posteriore. Con quelle usate vado simile alle Ducati, con le nuove perdo tanto“.

Marc vuole crescere con Gresini e la Ducati

L’ex pilota Honda ha le idee chiare su cosa deve migliorare e lavorerà sodo con la sua squadra per essere competitivo. Ha voglia di fare risultati importanti, ma al tempo stesso è necessario un po’ di tempo per essere un tutt’uno con la sua Ducati: “Le aspettative sono alte – ha dichiarato – ma io sono sempre realista. Sono in una situazione in cui ho vissuto i 3-4 anni più difficili della mia carriera sportiva e non mi sono espresso ai massimi livelli. Devo riscoprire un’altra volta quella fiducia e quelli che parlano di spazzare via gli altri se lo scordino. Ci saranno gare in cui arriverò decimo o quinto, altre in cui spero di lottare per essere nelle prime posizioni. Su alcuni circuiti soffrirò e su altri meno“.

Marquez non crede affatto che schiaccerà gli altri piloti adesso che guida una Desmosedici, non vuole questo tipo di pressione dato che non sente di essere ancora nella condizione di battere i top rider della MotoGP attuale: “Ho bisogno di tempo – ammette – e me lo aspettavo. Quando sali su una moto nuova è così. Al momento non sono abbastanza veloce per lottare per il Mondiale“. Parole chiarissime.

Foto: MotoGP