MotoGP Portimao, Prove 1: la Ducati che non ti aspetti, cade Morbidelli

Pronti, partenza… Ducati! Come da pronostico, la Rossa inizia subito a farsi vedere e con più di un pilota. La maggiore sorpresa è di sicuro Alex Marquez, ex Honda e determinato a farsi vedere con la sua Ducati GP22 azzurro Gresini. Attenzione però al neo acquisto Honda Joan Mir, Fabio Quartararo e l’iridato MotoGP Pecco Bagnaia sono invece ai margini della top ten. Un inizio in cui non manca qualche goccia di pioggia, così come un paio di incidenti: ecco i tempi e la cronaca della sessione.

Non inizia con particolare fortuna questa nuova stagione mondiale. Si vede da subito qualche goccia di pioggia, i piloti iniziano però con le slick, ma la situazione non è ideale. Lo dimostra un violento highside per Franco Morbidelli alla curva 8 dopo pochi minuti, senza conseguenze per il pilota Yamaha. Fabio Di Giannantonio, ritenuto idoneo giusto ieri dopo il botto nei test, è il secondo incidentato di questo primo turno MotoGP del 2023. Ricordiamo il cambio di gomme per questa stagione: non più tre mescole tra cui scegliere ma solo due, in linea anche con una politica del risparmio, viste le tante gomme avanzate fino all’anno scorso. È un primo turno in cui Marc Marquez (autoesclusosi per ora dalle zone alte) ne approfitta anche per dare un’occhiata da vicino alla Ducati del fratello Alex, neo pilota Gresini. Proprio la Rossa che forse non ci si aspetta, il minore di casa Marquez potrebbe davvero essere la sorpresa della stagione… Ma attenzione anche a Joan Mir, che riesce a farsi vedere molto in altro con la sua RC-V.

Foto: Valter Magatti