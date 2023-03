MotoGP, Marc Marquez tira il freno: “Non siamo da titolo… per ora”

Certo Pecco Bagnaia è il favorito, ma tutti si aspettano di rivedere un Marc Marquez di nuovo in forma. È lo stesso #93 però ad andarci coi piedi di piombo per questo inizio di campionato. Sia lui che Honda arrivano da tre anni difficili e lo stesso campione catalano non nasconde la situazione. Anzi, per il momento si tira nettamente fuori dalla lotta per il campionato, ma più avanti non possiamo escludere sorprese.

“Non da podio a Portimao”

“È stato un inverno piuttosto impegnativo” ha ammesso Marc Marquez. Tanto lavoro per ritrovare la giusta forma fisica, ma anche sulla RC-V nel corso dei test. Honda non è mai salita sul podio, digiuno interrotto a Portimao? Il #93 non lo vede proprio possibile. “Non possiamo pensare né a vittorie né a podi in questo GP” ha dichiarato nel corso della conferenza stampa inaugurale. “Sul giro secco siamo ancora lontani soprattutto dalle Ducati. Nelle prime 3-4 gare capiremo a che punto siamo, ma al momento Ducati ha il pacchetto migliore e Pecco è il più veloce sia del gruppo che della griglia. Noi stiamo lavorando per migliorare le stesse aree dell’anno scorso, cercando di capire come avvicinarci ai top riders.” Si vince assieme e si perde assieme, il pluricampione MotoGP ci tiene a sottolinearlo. Sia lui che Honda arrivano da un triennio complesso e c’è tanta voglia di riscattarsi.

Marquez: “Non sapevo di KALEX…”

Per il momento però Marc Marquez non si vede così competitivo da mirare in alto. “Per il momento non siamo tra i protagonisti per il titolo” ha infatti sottolineato il pilota #93. “Dobbiamo continuare a costruire il progetto per essere competitivi in futuro.” Massima fiducia in Honda e obiettivi chiari: “Voglio arrivare a lottare per le prime posizioni credo molto in HRC.” Una delle novità è il telaio KALEX, del quale Marc Marquez ha saputo solo all’ultimo momento. “Me l’hanno detto a Misano per i test. Non ho altre novità, a livello di motore siamo molto vicini ma dobbiamo continuare lavorare praticamente in tutte le aree.” Al momento si scarta, ma più avanti chissà… “Da una gara all’altra cambia tutto. Pecco ora è il favorito e noi al momento siamo troppo lontani per provare a fermarlo. Dobbiamo continuare a lavorare, poi ci penseremo.”

Foto: motogp.com