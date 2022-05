MotoGP Mugello: Gli orari delle dirette TV e live streaming del week end

Il Mugello pronto ad accogliere nuovamente il Motomondiale. Stavolta nell’atmosfera creata anche dal pubblico festante, di ritorno dopo due anni di pandemia. Ricordando i precedenti per le categorie attuali, la speranza è che vengano incoronati dei nuovi Re d’Italia in questo evento 2022 tra le colline toscane. Senza dimenticare i momenti di due campionissimi: Valentino Rossi, col ritiro del suo iconico #46, e Max Biaggi, prossima MotoGP Legend. Ma per il Corsaro ci sarà anche un emozionante giro di pista prima della gara della top class. Un Gran Premio d’Italia da non perdere, integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. In occasione della tappa tricolore però anche TV8 garantirà la diretta di qualifiche e gare, comprese le due corse della MotoE.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 26 maggio

15:00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 27 maggio

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 28 maggio

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 29 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 28 maggio

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 Diretta MotoE Gara 1

Domenica 29 maggio

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

15:30 Diretta MotoE Gara 2

Foto: motogp.com