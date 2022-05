Ci sarà anche Max Biaggi tra i protagonisti all’Autodromo Internazionale del Mugello. Il prossimo fine settimana le colline toscane ospiteranno infatti un nuovo appuntamento MotoGP. Per il Gran Premio d’Italia, una tappa sempre speciale, non mancheranno grandi momenti. Uno di questi vedrà in azione anche il mitico Corsaro e proprio con quella storica RSV 250 con cui divenne pluricampione del mondo nell’allora classe intermedia. Domenica 29/05 alle 13:25 quindi ecco l’emozionante passerella, un giro d’onore tra le curve dello storico tracciato tricolore. Sul quale ottenne tre vittorie 250cc più svariati altri podi, anche in MotoGP.

Aprilia ha vinto tantissimo nelle classi minori del Motomondiale di un tempo. Tanti titoli (insieme a quelli di altri campionati) che ancora adesso la tengono nelle zone alte delle case più vincenti di tutti i tempi nel Mondiale MotoGP. Max Biaggi ha contribuito molto all’arricchimento di questa storia: tre iridi 250cc (1994-1995-1996), due corone Superbike (2010-2012), più tanti altri podi e vittorie sempre col marchio di Noale. Dopo la “prova” agli Aprilia All Stars a Misano, domenica prossima rivedremo il Corsaro assieme alla sua Aprilia RSV 250 al Mugello. Sarà certo un momento storico ed indimenticabile per i tanti tifosi che si faranno sentire sugli spalti.

Foto: Aprilia Racing