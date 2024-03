MotoGP, Moto2, Moto3: chi vincerà il GP Qatar? Gli orari del 10/03

Si chiude un sabato impegnativo per il Motomondiale in Qatar, con anche le prime risposte. La MotoGP in particolare ha svolto Prove, Qualifiche e Sprint in sequenza, mostrando però che non c’è solo Ducati, soprattutto col vincitore Jorge Martin. Brad Binder su KTM e Aleix Espargaro su Aprilia hanno detto la loro, inserendosi tra gli alfieri del marchio tricolore, ma come andrà la gara lunga? Scontato attendersi un Bagnaia pronto al riscatto, così come il compagno di box Bastianini, ed un Marc Marquez più agguerrito, determinato ad evitare gli errori della Sprint. Attenzione più indietro a Pedro Acosta ottavo al debutto, quindi già in zona punti, e sicuramente pronto a ripetersi (o migliorarsi?) nel suo primo GP MotoGP.

Senza dimenticare l’incognita delle gomme Michelin, più di un pilota ha accusato qualche difficoltà e ‘strane vibrazioni’, vedremo come se andrà nella gara lunga. Ma corrono anche Moto2 e Moto3, sarà il primo GP per il nuovo fornitore unico Pirelli. Partendo dalla classe intermedia, occhi puntati su Aron Canet e Fantic, binomio al via dalla prima casella dopo una pole position da record. Stesso discorso anche per la categoria minore, con Daniel Holgado velocissimo in Qatar, spunterà anche qualche italiano Di seguito il nuovo programma con gli orari italiani del Gran Premio in Qatar. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), gare in differita invece su TV8.

GP Qatar, gli orari di Sky Sport

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara – 16 giri

16:15 Moto2 Gara – 18 giri

18:00 MotoGP Gara – 22 giri

La programmazione TV8

Domenica 10 marzo (differita)

18:45 Moto3 Gara – 16 giri

20:00 Moto2 Gara – 18 giri

21:45 MotoGP Gara – 22 giri

Foto: motogp.com