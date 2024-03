MotoGP, Aleix Espargaro medita il colpo grosso: “Che spettacolo questa Aprilia!”

Aprilia inizia la stagione MotoGP 2024 con il podio di Aleix Espargaro, terzo nella sprint race in Qatar. Sicuramente un buon risultato, ma considerando il passo degli ultimi giri è facile pensare che lo spagnolo avrebbe potuto anche ottenere di più. Era nettamente il più veloce, la sua RS-GP ha avuto meno problemi con le gomme e questo può essere un tema di cui tenere conto anche in vista della gara lunga. Può essere lui il favorito per la vittoria finale.

MotoGP Qatar, Aleix Espargaro felice della sua RS-GP

Il pilota catalano è molto soddisfatto di feeling e velocità con l’Aprilia 2024 e ne ha parlato a Sky Sport MotoGP: “La moto è più pesante, ma più stabile e ti permette di andare fortissimo nelle curve veloci, soprattutto nell’ultimo settore era impressionante. Essendo più pesante, è più fisica e difficile da guidare. Comunque, avere più stabilità mi permette di essere competitivo come oggi. In rettilineo è complicato superare i piloti che frenano tardissimo come Bagnaia e Marquez, però oggi la moto era uno spettacolo. Hanno fatto un lavorone a Noale in inverno, sono contento anche per loro“.

Espargaro è andato ancora più nel dettaglio della sua prestazione nella sprint race di oggi (QUI il video con gli highlights): “Gli altri guidavano in modalità time attack dall’inizio e anche io ci ho provato, ma ci manca ancora un po’ di potenza. Quando la gomma è fresca soffriamo un po’, però dal giro 5 o 6 con il calo delle gomme le mie funzionavano come le nuove e così ho potuto superare Marquez, Pecco e chiudere il gap con Brad e Jorge, purtroppo è arrivata la bandiera a scacchi. Sembra che l’Aprilia conservi bene la gomma posteriore su questa pista, ho buone speranze per la gara lunga“.

Aleix è assolutamente felice della sua situazione dal punto di vista tecnico, le cose stanno funzionando molto bene: “Non c’è Espargaro senza Aprilia e non c’è Aprilia senza Espargaro, siamo un binomio fortissimo e l’abbiamo dimostrato. Mi sento più in forma che mai. Non direi che il Qatar è una buona pista per noi, perché pur essendo stati spesso competitivi questa è la prima volta che saliamo sul podio in otto anni. Significa che la moto va e Aleix va, penso sarà una stagione divertente per noi“.

Foto: Aprilia