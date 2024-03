Max verstappen conquista il GP dell’Arabia Saudita, calando così la doppietta in questo inizio di stagione. La 56esima vittoria in Formula 1 dell’olandese arriva alla fine di una delle settimane più caotiche della storia della Red Bull. Le voci del paddock non scuotono Max che conduce la gara quasi sempre al comando, perdendo la leadership solo durante la Safety Car. Verstappen rientrato ai box è rientrato alle spalle di Lando Norris, ma lo ha superato agevolmente dopo pochissime tornate. Il bottino pieno questa volta gli sfugge, dato che non riesce a marcare il giro più veloce in gara.

Sergio Perez e Charles Leclerc completano il podio

La RB20 si dimostra la vettura migliore del lotto, grazie anche a Sergio Perez. Il messicano giunge secondo, scontando al traguardo 5 secondi di penalità ch gli è stata inflitta, per aver ostacolato Fernando Alonso nella corsia box. Charles Leclerc conquista il suo primo podio stagionale. Il monegasco però, non è mai parso in lotta con Perez per la seconda piazza. Leclerc è stato protagonista di un’ottima partenza, beffando Sergio, ma alla distanza si è dovuto arrendere alla forza delle Red Bull, riesce comunque a conquistare il giro veloce in gara. Un ottimo quarto posto per Oscar Piastri, con una McLaren che a livello di velocità sul rettilineo pecca non poco. La Top5 è chiusa da Fernando Alonso, che ha condotto una gara lineare.

La sesta posizione finale va a George Russell con la sua Mercedes, senza mai impensierire lo spagnolo per la quinta piazza. Il settimo posto è per il sorprendente diciottenne Olivier Bearman, che all’esordio in Formula 1, va a punti con una Ferrari. Ottavo Lando Norris, che è stato al comando della gara e va sottolineata la sua gestione gomme, che gli ha permesso di stare con il gruppo di testa con le sue gomme più consumate. Lewis Hamilton nono al traguardo, continua a soffrire con la sua W15. La zona punti è chiusa da Nico Hulkenberg, che va a punti con la Haas.

Kevin Magnussen undicesimo al traguardo, scivola al dodicesimo dovendo scontare 20 secondi di penalità. Nel corso del sesto giro, brutto incidente per Lance Stroll, che prende il muro prima di rompere l’asse della ruota ed andare a muro, nella curva successiva. L’uscita del canadese costringe i commissari a fare uscire la Safety Car. Un disastro il sabato di Pierre Gasly costretto a ritirarsi nel corso del primo giro per un problema sulla sua Alpine. Il francese ha fatto fatica addirittura nel giro di ricognizione, posizionandosi in griglia con difficoltà.

Arrivo finale della Gara del GP dell’Arabia Saudita

1-Max Verstappen (Red Bull) Vincitore

2-Sergio Perez (Red Bull) +13.6

3-Charles Leclerc (Ferrari) +18.6

4-Oscar Piastri (McLaren) +32.0

5-Fernando Alonso (Aston Martin) +35.7

6-George Russell (Mercedes) +39.9

7-Olivier Bearman (Ferrari) +42.6

8-Lando Norris (McLaren) +45.7

9-Lewis Hamilton (Mercedes) +47.3

10-Nico Hulkenberg (Haas) +76.9

11-Alexander Albon (Williams) +88.3

12-Kevin Magnussen (Haas) +105.7

13-Esteban Ocon (Alpine) +1 giro

14-Yuki Tsunoda (RB F1 Team) +1 giro

15-Logan Sargeant (Williams) +1 giro

16-Daniel Ricciardo (RB F1 Team) +1 giro

17-Valteri Bottas (Kick Sauber) +1 giro

18-Guanyu Zhou (Kick Sauber) +1 giro

19-Lance Stroll (Aston Martin) Ritirato

20-Pierre Gasly (Alpine) Ritirato

