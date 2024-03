MotoGP, Pecco Bagnaia: difficoltà a sorpresa, Ducati interviene

Quarta posizione finale per Francesco Bagnaia nella sprint race MotoGP in Qatar. Prestazione un po’ sotto le aspettative, considerando che negli ultimi giri ha avuto un calo evidente e Aleix Espargaro gli ha soffiato il podio. Sicuramente bisognerà guardare bene i dati di oggi e poi sfruttare il warmup di domani per mettersi in una condizione migliore per la gara lunga.

MotoGP Qatar, il bilancio di Bagnaia dopo la Sprint

Pecco ha parlato ai microfoni di Sky Sport per spiegare com’è andata la sua sprint (QUI gli highlights): “Quando si prendono dei punti, sono sempre guadagnati, però sicuramente le sensazioni rispetto al test sono un po’ diverse. Forse a causa delle condizioni della pista, ma fatico un po’ di più. Purtroppo un po’ tutto si è compromesso in qualifica, ho sbagliato le ultime due curve del mio giro. Partire in prima fila, in particolare dalla pole position avrebbe cambiato tutto. Sto avendo molto chattering che proviene dal posteriore, dobbiamo risolverlo. Comunque è stata una sprint positiva nel complesso“.

Negli ultimi giri tanta fatica per Bagnaia, che comunque non è stato l’unico ad avere un calo: “Io, Martin e Binder eravamo sullo stesso passo, mentre Espargaro andava nettamente più forte. Non so cos’abbia fatto durante la gara, ma se Aleix si fosse trovato davanti avrebbe vinto grazie al passo che riusciva ad avere negli ultimi giri. Io alla fine ero in difficoltà, perché non potevo più sfruttare la percorrenza, mi creava un sacco di vibrazioni dietro. Ho dovuto cambiare un po’ lo stile di guida e la moto in uscita tendeva a pompare molto di più. È la prima volta che ho questo problema. Nei test non si era mai presentato, forse perché non ho mai seguito nessuno, non lo so. Però adesso abbiamo un’idea più chiara e sappiamo su cosa lavorare“.

Attenzione ad Aprilia e KTM

Concorrenza da non sottovalutare, il campione in carica lo sa bene: “Io ho sempre detto che KTM e Aprilia erano a livello di Ducati come potenziale. Nel finale Aleix ha dimostrato di essere nettamente più veloce, giusto considerarli sempre. Comunque è solo il primo weekend, la prima sprint race dell’anno, aspetterei prima di tirare delle conclusioni. Domani c’è la gara lunga e il potenziale vero si vede la domenica”.

Anche Jorge Martin ha lamentato problemi di chattering e forse il fatto di essere davanti a tutti lo ha aiutato a gestirli. Bagnaia comunque pensa che il team factory Ducati potrebbe avere una soluzione per domenica: “Anche Enea ha avuto la stessa sensazione. Alla fine è una moto nuova e forse bisogna cambiare qualcosa, abbiamo già in mente una modifica per domani e dovrebbe portare un miglioramento. In generale, questa moto ti permette di entrare più forte in curva e magari lo stesso setting dell’anno scorso andrà adattato un po’“.

Foto: Ducati Corse