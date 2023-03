MotoGP: Johann Zarco, finale capolavoro a Portimao

Una gara domenicale piuttosto tranquilla, fino al click degli ultimi giri. Johann Zarco si è letteralmente scatenato sul finale, inserendosi di forza nella battaglia per il 4° posto ed infine prendendoselo. L’alfiere Pramac Ducati, influenzato per tutto il GP del Portogallo, ha chiuso con un bel guizzo, riuscendo ad avere ragione soprattutto di un rivitalizzato Alex Marquez, di un dolorante ma battagliero Brad Binder e di un Jack Miller indiavolato con la KTM. Un’ulteriore conferma che tutte le Ducati ci sono per dire la loro in questa nuova stagione MotoGP.

Lo scatto di Zarco

La zona podio ormai era consolidata, loro invece hanno dato vita ad uno spettacolo mozzafiato, da applausi fino alla bandiera a scacchi. Pensare che il pilota #5 era solo 9° a pochi giri dalla fine! “Gli altri sono stati più veloci da subito, a me all’inizio è mancata un po’ di velocità” ha raccontato Zarco. Gli ci è voluto parecchio per trovare la quadra, precisamente fino a sette giri dalla fine, quando è riuscito finalmente a trovare il suo ritmo. Da quel momento lui e la sua Ducati hanno davvero messo il turbo: in pochi giri ha lasciato la P9 tenuta a lungo e ha messo nel mirino chi lo precedeva. In poco tempo ha riagganciato il battagliero gruppetto del quarto posto.

Iniezione di fiducia

“Finire 4° o 7° è lo stesso, ma il sorriso è più grande” ha dichiarato il francese di casa Pramac, decisamente soddisfatto del finale di GP. “Sono riuscito a superare tre piloti negli ultimi giri, è stato bello! Loro facevano fatica col grip, io sono riuscito ad approfittarne.” Anzi, negli ultimi giri Zarco ha proprio fatto vedere il feeling perfetto con la sua Rossa. “È davvero bello quando senti di poterlo fare e ci riesci, alla prima gara poi è ancora meglio!” Una bella iniezione di fiducia per un pilota che (parola di team) ha sempre bisogno di sentirsi a posto in ogni dettaglio per scatenarsi davvero. Che questo sia un inizio? I suoi fan continuano a sognare il backflip, il segnale di quella prima vittoria MotoGP che ancora si fa attendere…

Foto: Valter Magatti