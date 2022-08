MotoGP: Da Gramigni a Savadori, torna la livrea del primo sogno Aprilia

Aprilia forza tre nel Gran Premio d’Austria appena concluso, con la wild card di Lorenzo Savadori. Non è stato un evento semplice per Aleix Espargaro e Maverick Vinales, affiancati in questa occasione dal loro collaudatore. L’italiano però, oltre a qualche prova tecnica per tutto il fine settimana, ha portato in pista anche una livrea speciale. Nella giornata di domenica ha corso con una RS-GP dai colori molto particolari, come potete vedere in copertina. Un ritorno al passato, precisamente al 1992, anno del primo iride mondiale nell’allora 125cc grazie al signore qui in basso, tale Alessandro Gramigni…

Aprilia diventa mondiale

È il 6 settembre 1992, si corre il Gran Premio del Sudafrica sul circuito di Kyalami. Alessandro Gramigni è in vantaggio in classifica iridata 125cc, la grande impresa è sempre più vicina. A poco più di un anno dal primo trionfo in una gara mondiale (Brno, 25 agosto 1991), il pilota toscano e la casa veneta firmano un momento bellissimo. Il terzo posto in gara, dietro a Jorge Martínez ed a Carlos Giró, è il coronamento di un grande sogno, nonché l’inizio di una lunga storia vincente. Dopo il giro d’onore, il 23enne di Calenzano (Firenze) torna sul traguardo, parcheggia la sua RS 125 R a bordo pista e la bacia, per poi tornare al box, dove scatta la grande festa. Battuti Fausto Gresini e tutti gli altri avversari della categoria, ma non solo. Quella piccola casa di Noale che sognava di battere i colossi giapponesi aveva fatto il primo centro.

Una lunga storia di successo

Da quel momento arrivano titoli sia in 125cc che in 250cc, categorie in cui Aprilia ha detto la sua per parecchio. Nella ottavo di litro, dopo Gramini ci sono stati Kazuto Sakata (2), Valentino Rossi, Roberto Locatelli, Arnaud Vincent, Alvaro Bautista, l’unico iridato ungherese Gábor Talmácsi, Julián Simón ed infine Nico Terol, ultimo iridato della 125cc nel 2011. Passando alla quarto di litro, iniziamo con il tris di Max Biaggi, a cui seguiranno Loris Capirossi, Valentino Rossi, Marco Melandri, Manuel Poggiali (unico sammarinese iridato), Jorge Lorenzo per due volte. L’albo d’oro è sorprendente: Aprilia è ancora il 4° costruttore di sempre per titoli piloti e costruttori. È il terzo di sempre se guardiamo il numero di GP vinti, l’ultimo con Aleix Espargaro in Argentina. Le storiche classi minori sono state conquistate, ora la grande impresa è la MotoGP.

Foto: Aprilia Racing