MotoGP, Enea Bastianini al primo podio: “La bestia era dentro e fuori”

Primo podio in MotoGP per Enea Bastianini che chiude 3° il GP di San Marino. Un traguardo importante e inatteso per il rookie: "Un'emozione unica".

Primo podio in MotoGP per Enea Bastianini che corona il suo percorso di crescita con il terzo posto nel Gran Premio di San Marino. Partito dalla 12esima posizione il rookie del team Avintia ha fagocitato posizioni e sferrato l’attacco su Jack Miller che gli è valsa la terza piazza. A quel punto era impossibile prendere Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, ma per il ‘Bestia’ è una giornata indimenticabile. In pista la famiglia, la fidanzata Alice che lo segue ovunque, il manager Carlo Pernat. “Non mi aspettavo il podio, oggi ha fatto cose al di sopra del normale. Ha preso possesso della Ducati ci aspettiamo un futuro migliore“.

Taglia il traguardo con un distacco di 4,7” dal vincitore Pecco Bagnaia con cui rende onore al tricolore italiano in questo week-end di MotoGP sul circuito di casa. Enea Bastianini sta migliorando gara dopo gara e divenendo padrone della Ducati Desmosedici. “Con questa moto conosco il potenziale, ho fatto tante battaglie in gara ed era molto difficile colmare il distacco dal podio. Dopo aver superato Miller mi son detto che dovevo spingere al massimo. Ma era impossibile attaccare Fabio e Pecco“.

Nessuno avrebbe scommesso sul suo podio in questa domenica di Misano, neppure lui stesso. “La bestia oggi era dentro e fuori. Ci siamo impegnati tanto questo week-end, il podio non era preventivato ma l’ho voluto a tutti i costi. C’è mancato il turno delle FP2 – sottolinea Bastianini -, quindi ci siamo dovuti sistemare nelle FP3 e FP4. Mi sono preso qualche rischio in gara ma ne è valsa la pena. Grazie alla mia famiglia, hanno fatto tanto per me sin da quando ero piccolo. Il primo podio in MotoGP è un’emozione unica“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Marzio Bondi