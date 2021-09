MotoE Misano: Gara 2 con botto, ma Jordi Torres è ancora campione!

Gara 2 con botto finale. Torres cade, ma Aegerter viene sanzionato: lo spagnolo è ancora campione! Ferrari vince la corsa a Misano su Casadei e Pons.

Succede un bel pasticcio nell’ultima corsa dell’anno a Misano. Protagonisti Dominique Aegerter e Jordi Torres, che si contendono il successo in un’accesa Gara 2 che vale il titolo. Ma i due vengono a contatto ed è lo spagnolo ad avere la peggio, visto che finisce nella ghiaia. Vince lo svizzero, ma la Direzione Gara valuta la sua manovra e lo sanziona pesantemente: Torres si assicura così il secondo titolo MotoE consecutivo! Vittoria in gara che alla fine va al “re di Misano” Matteo Ferrari, seguito da Mattia Casadei e Miquel Pons.

La gara

Ultima corsa della stagione senza il nostro pilota di punta Zaccone, KO ieri in Gara 1 per un brutto incidente. In pista, Casadei riesce a cogliere lo spunto giusto per portarsi al comando, seguono Torres, Ferrari e Aegerter, non un’ottima partenza per Granado che perde qualche posizione. Cadono Hernández e Tulovic, mentre dopo qualche giro la battaglia per la vittoria vedrà due protagonisti, ovvero Aegerter e Torres. Più staccati ci sono Ferrari, Casadei e Pons a giocarsi il terzo gradino del podio, due lotte serrate che andranno avanti fino alla fine. Quasi, visto che abbiamo un bel colpo di scena: nella battaglia i due in testa vengono a contatto, Torres finisce nella ghiaia.

Dominique Aegerter trionfa con annesso titolo MotoE 2021! Ma non è finita: lo spagnolo rientra al box piangendo, l’incidente finisce sotto investigazione. Arriva un ride through penalty per guida irresponsabile, ovvero 38 secondi di penalità per il botto assegnati al pilota svizzero. Jordi Torres si asciuga le lacrime, è lui il campione 2021! Alla fine la vittoria in gara va a Matteo Ferrari davanti a Mattia Casadei, terza piazza quindi per Miquel Pons. In luce anche Kevin Zannoni, che chiude l’anno con uno splendido quarto posto. Arriva un’altra sanzione a bandiera a scacchi già esposta: Mantovani perde una posizione per track limits.

La classifica