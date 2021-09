MotoGP Misano: Che capolavoro Bagnaia, Bastianini strepitoso 3°!

Pecco Bagnaia regna a Misano, splendido secondo trionfo MotoGP! Contenuto l'assalto di Quartararo, Bastianini scatenato si prende il primo podio!

IN AGGIORNAMENTO

La prima parte di gara

Scatta benissimo Bagnaia che tiene la prima piazza, Quartararo-Miller a seguire (un duello che aiuta già l’italiano nella fuga). C’è poi il duo HRC a precedere tutti gli altri, anche se nessuno dei due piloti appare troppo in palla, come vedremo in seguito. Male al via Zarco, precipitato fuori dalla top ten, ma va peggio al compagno di squadra, in aperta lotta per il terzo gradino del podio fino ad una scivolata al Carro. Riparte in coda, il leader MotoGP si libera di uno ‘scomodo’ rivale in rosso che poteva certo aiutare i ragazzi Ducati Team davanti a lui. Occhio al rookie Bastianini, carico da subito e protagonista sempre più in alto, riscrivendo più volte il nuovo record in gara! A referto anche qualche errore sia per Miller che per Quartararo, un’ottima notizia per Bagnaia che allunga ancora di più in testa alla corsa.

La quiete fino a -10 giri

La situazione si era più o meno congelata per quanto riguarda le prime posizioni della corsa, ma la gara è tutt’altro che finita. A dieci giri dalla fine il leader MotoGP si libera di Miller e mette Bagnaia nel mirino, ricucendo giro dopo giro il distacco dal capo della corsa. Dietro c’è un Bastianini letteralmente scatenato: si porta infatti negli scarichi dell’australiano, per poi superarlo!

Sanzioni e cadute

Come detto, Jorge Martín si mette presto fuori causa per la zona podio per un incidente mentre lottava con Quartararo. Ma è una giornata no per il duo Pramac: arrivano Long Lap, doppia per lo spagnolo, fino al ritiro anticipato a 16 giri dalla fine. Sanzione per track limits in corsa per Marini e Dovizioso, mentre Lecuona finisce la sua corsa a terra alla curva Rio. A 10 giri dalla fine un altro zero a referto per Rins, a lungo parte del gruppo capitanato da Bastianini in rimonta verso la zona podio.

La classifica

Foto: Marzio Bondi