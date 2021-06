MotoGP, Danilo Petrucci: “Forse avremo aggiornamenti da KTM”

Danilo Petrucci si lascia alle spalle i due migliori piazzamenti del 2021. In Catalunya spera in ulteriori passi avanti, ed in qualcosa da Mattinghofen.

Lasciato il Mugello alle spalle, ecco che siamo entrati nella settimana che porta alla tappa in Catalunya. Danilo Petrucci riparte da un nono posto sul tracciato di casa, il suo secondo miglior risultato in quest’annata MotoGP 2021. Il suo futuro appare nebuloso, ma nel frattempo il pilota Tech3 cerca sensibili passi avanti anche al Montmeló. Sperando in aggiornamenti dalla casa di Mattinghofen: gli ufficiali Oliveira e Binder hanno avuto a disposizione un nuovo telaio e li abbiamo rivisti nelle zone alte della classifica.

“Quello del Montmeló non è un tracciato facile” ha ammesso Danilo Petrucci verso la tappa catalana. Ricordiamo, per lui un solo podio su questo tracciato, conquistato nella stagione 2019 con Ducati dietro al vincitore Márquez ed a Quartararo 2°. “Sappiamo di dover lavorare molto e forse riceveremo aggiornamenti da KTM. Ma in ogni caso dobbiamo riuscire a fare meglio con quello che abbiamo. Ci sono stati passi avanti importanti al Mugello, ci auguriamo di continuare nello stesso modo.”

Foto: motogp.com