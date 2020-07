MotoGP, Alex Rins è ‘unfit’: salta Jerez e Mondiale a rischio

Alex Rins ha riportato una brutta caduta nella Q2 del GP di Jerez MotoGP 2020. Il pilota spagnolo rischia di doversi sottoporre a un intervento alla spalla.

Sarà un sabato da dimenticare per Alex Rins. Il pilota MotoGP della Suzuki ha mancato l’appuntamento diretto con la Q2 dopo una piccola diatriba con Marc Marquez nelle FP3. Il Cabroncito lo ha rallentato nell’ultimo tentativo di giro cronometrato, ma il campione Honda non ha avuto sanzioni grazie all’alibi di una bandiera gialla. Il catalano residente in Andorra non si è perso d’animo, ha piazzato il miglior crono in Q1 guadagnandosi la Q2, riportando anche una banale caduta a bassa velocità.

Ma nelle fasi finali delle qualifiche Alex Rins ha riportato una brutta botta alla spalla che potrebbe avere conseguenze molto dolorose. “Il trauma è stato importante – spiega il dottor Michele Zasa della Clinica Mobile -. Rins ha subito una lussazione a livello omerale alla spalla destra che è stata ridotta qui al Centro medico. Abbiamo fatto delle radiografie, la lussazione è ridotta, ma si è associata una frattura della testa dell’omero. In più c’è un sospetto di lussazione cromo claveare, quindi andrà in ospedale per una risonanza magnetica per capire meglio la situazione anatomica e valutare eventuali danni ai tendini e ai legamenti a livello delle articolazioni“.

Alex Rins quasi certamente salterà la gara di domani, ma il rischio è che possa restare fuori diverse settimane e debba dire addio ai sogni del titolo MotoGP per quest’anno. “E’ unfit, una lussazione certa e l’altra è dubbia. Molto precoce dire se sarà necessario operarsi. Bisogna valutare la condizione dei tendini e dei legamenti – conclude il dott. Zasa -, per stasera lo sapremo, quando avremo i risultati della risonanza“.