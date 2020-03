Piloti e team MotoE pronti per i primi test del 2020. Cominciano i lavori sul circuito di Jerez, che dal 10 al 12 marzo ospita le prove ufficiali.

La MotoE si prepara per tornare in azione in questi giorni. Non sembrano esserci cambi di programma per quanto riguarda questi test da svolgere (a meno di novità dell’ultimo minuto), quindi vedremo la categoria elettrica in pista a Jerez per la prima volta in questo 2020. Dal 10 al 12 marzo i piloti confermati dall’annata inaugurale e gli esordienti saranno in pista per la prima presa di contatto della seconda stagione MotoE.

Si poteva ipotizzare qualche ritardo/assenza dopo la quarantena forzata imposta alla regione Lombardia ed a 14 province tra Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Invece molto probabilmente avremo tutti i ragazzi al via, a cominciare dal campione in carica Matteo Ferrari, regolarmente a Jerez già da domenica. Accanto a lui debutto in Gresini per Alessandro Zaccone, ai primi test in sella alla Energica Ego Corsa.

Coppia completamente rinnovata per Tech3, che schiera i rookie Tommaso Marcon e Lukas Tulovic. Un solo pilota per Intact GP e Pons Racing, ma in entrambi i casi si tratta di due debuttanti: parliamo di Dominique Aegerter e di Jordi Torres. Aspar Team e Avintia Racing rinnovati per metà, con l’arrivo dei rookie Alejandro Medina e Xavier Cardelús rispettivamente accanto a María Herrera ed Eric Granado.

Cambio di colori per Xavier Simeon, che quest’anno si sposta in LCR E-Team affiancando Niccolò Canepa, confermati in toto infine i piloti delle altre squadre, che ripresentano lo stesso schieramento anche quest’anno. Tutto pronto quindi per dare il via ai primi tre giorni di test, in preparazione a quella che sarà la seconda stagione per la categoria MotoE (qui il calendario definitivo).

La lista dei piloti 2020

Team Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari – Alessandro Zaccone

Tech3 E-Racing: Tommaso Marcon – Lukas Tulovic

OCTO Pramac MotoE: Alex De Angelis – Josh Hook

LCR E-Team: Niccolò Canepa – Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado – Xavier Cardelús

Openbank Aspar Team: María Herrera – Alejandro Medina

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

ONE Energy Racing: Bradley Smith

Intact GP: Dominique Aegerter

Ajo MotoE: Niki Tuuli

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Join Contract Pons 40: Jordi Torres