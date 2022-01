MotoE, Matteo Ferrari: “Con Fausto nel cuore. Curiosità su Ducati”

L'esperienza di Matteo Ferrari e la novità Alessio Finello per il team Gresini in MotoE. Ricordando Fausto Gresini e guardando anche al futuro con Ducati.

Un veterano ed un esordiente per il progetto MotoE di Gresini Racing. La stagione 2022 si apre così, con i colori giallo e azzurro delle Energica Ego Corsa che verranno guidate dal duo tricolore. Alessio Finello, il volto nuovo della classe elettrica, è al via per imparare, ma da Matteo Ferrari, verso il 4° anno in questo campionato, ci si attende davvero molto. Lo stesso campione 2019 ha un solo obiettivo in mente, ovvero iniziare al meglio e lottare per prendersi nuovamente la corona. Ma guarda già con curiosità anche al futuro in rosso, ovvero l’arrivo di Ducati come fornitore unico nel 2023.

“Sono pronto per lottare per il campionato!” Matteo Ferrari si presenta subito così nell’evento che apre il nuovo anno. Un’annata con la maggiore novità delle due gare a weekend, decisamente un bell’impegno rispetto a quanto fatto finora. Ma con l’immutata determinazione e sempre la stessa struttura. “Questa squadra è una famiglia per me. Correremo con Fausto nel cuore, se sono qui è grazie a lui ed a tutte le persone che hanno lavorato con me, facendomi crescere. Lo porto con me ed è quella spinta in più per fare la differenza. Ho fatto primo, secondo e terzo, è ora di invertire la rotta.”

Chi saranno i rivali? “Sono tornati Smith e Garzó, poi c’è Torres che chiaramente è in vantaggio come titoli. I primi 7-8 saranno agguerriti, poi ci sono i rookie da tenere d’occhio.” Il futuro poi è Rosso Ducati. “Certo siamo molto curiosi di vedere le performance e cosa cambierà nei prossimi anni. È sicuramente uno stimolo importante. Michele [Pirro, che ha provato la V21L, ndr] mi ha già detto delle bellissime parole e non vedo l’ora di salirci.” Ma rende merito anche alla casa modenese finora nella categoria elettrica. “Energica è la moto che ha fatto partire questo campionato, ci ha creduto da subito e ci ha dato la possibilità di essere qui.”

Dall’altra parte del box ecco il 23enne torinese, di grande esperienza sul suolo italiano (Moto3, Supersport 600, National Trophy, Motard) ed all’esordio a livello internazionale. Alessio Finello poi dovrà fare i conti con un mezzo ben diverso dalla moto “classica”, sia nella sua tecnica che nel grande peso, la caratteristica sempre evidenziata maggiormente. “Ho dovuto cambiare il mio metodo di allenamento” ha infatti dichiarato. Sottolineando anche che “Devo prenderla con calma. Non so bene cosa aspettarmi, è la mia prima volta con una moto elettrica e sono molto curioso.” Obiettivi? “Imparare il più possibile e migliorare gara dopo gara.”

MotoE, la tecnica: i segreti della Ducati V21L

Foto: Gresini Racing