Gresini Racing, presentati anche i progetti Moto2 e MotoE

Gresini Racing ha presentato anche il suo progetto Moto2 e MotoE, con un veterano e tre esordienti. Ecco i colori delle moto per il 2022.

Dopo aver presentato l’emozionante progetto MotoGP, ecco Gresini Racing pronto a dire la sua anche in Moto2 e MotoE. Con un solo pilota già di esperienza, Matteo Ferrari già vincitore nella Coppa del Mondo elettrica, più altri tre ragazzi all’esordio invece nelle rispettive categorie. Il campione 2019 verrà affiancato infatti dalla new entry Alessio Finello, coppia di volti nuovi invece in classe intermedia. Parliamo di Alessandro Zaccone (qui la nostra intervista) e del giovane pilota ceco Filip Salac, in arrivo dalla Moto3.

“Stiamo puntando molto sui giovani, spingendo molto su questo” ha spiegato Luca Gresini nel corso della presentazione delle due squadre. Sottolineando la voglia di imparare di Finello, Zaccone e Salac, ovvero i citati tre esordienti tra MotoE e Moto2. Nella livrea, come già visto in top class, ecco l’azzurro predominante, il colore scelto per caratterizzare il progetto nato dal sogno di Fausto Gresini. Colorazioni diverse per le moto delle due classi, per un quartetto interessante e determinato a raccogliere grandi soddisfazioni. In particolare Matteo Ferrari, l’esperto dei quattro: “Sono pronto per lottare per il campionato!”