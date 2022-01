Motocross: Jeffrey Herlings, il 2022 da campione inizia in Spagna

Prime gare del 2022 per Jeffrey Herlings, in azione questo weekend nel Campionato Spagnolo. KTM punta in alto nel ricordo di Rene Hofer.

Dopo un 2021 stellare, Jeffrey Herlings inizia il nuovo anno con l’obiettivo primario di difendere la corona MXGP. Il Mondiale Motocross scatta a fine febbraio (il calendario aggiornato), ma non dobbiamo attendere tanto per vederlo in azione. Per la precisione, il talento olandese di KTM sarà di scena proprio questo fine settimana al Circuito Tajoa Racing Montearagón Toledo, in Spagna, invitato di lusso nel round inaugurale del campionato nazionale. Una prima uscita in sella alla nuova KTM 450 SX-F con cui affronterà la stagione 2022. Riportando anche il numero 1 nella categoria dopo lungo tempo.

Un nuovo anno con una spinta in più, come si vede in questa foto. In KTM l’obiettivo è omaggiare nel miglior modo possibile Rene Hofer, il giovane talento austriaco scomparso a dicembre in seguito ad un incidente in montagna. Sarebbe stato lui infatti il terzo membro della squadra, affiancando nuovamente l’iridato 2020 Tom Vialle, ora unico rappresentante KTM in MX2. “Stiamo ancora affrontando la perdita di Rene e il fatto di avere due piloti invece di tre” ha ammesso il direttore tecnico Dirk Gruebel. “Ma gli obiettivi rimangono gli stessi con Jeffrey e Tom. Sarà una stagione lunga, ma sarà anche bello tornare alla normalità.”

Foto: KTM Media