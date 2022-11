MotoE, fiocco azzurro in casa Krummenacher: è nato Lyam

Il piccolo Lyam è appena nato ma già conosce la musica dei motori Superbike, nel 2023 conoscerà anche il sibilo delle MotoE. Serena Del Pizzo, lady Krummenacher, è andata in circuito fino al mese scorso all’ultimo round del Campionato Italiano Superbike ad Imola. Si allarga dunque la famiglia di Krummy che ha conosciuto Serena proprio in ambito motociclistico, nel 2016 nel paddock del Mondiale Supersport. Qualche anno dopo si è laureato Campione del Mondo SSP. Nel 2022 ha gareggiato nel CIV SBK con la Yamaha Keope conquistando una vittoria, un secondo posto ed un terzo.

L’anno prossimo Randy Krummenacher approda al Mondiale MotoE con Dynavolt Intact GP, team campione del mondo in carica con Dominique Aegerter. Il suo compagno di squadra sarà Hector Garzó. Il 2023 sarà l’anno della svolta per le elettriche con l’arrivo delle nuove Ducati V21.

Randy Krummenacher è nato e cresciuto in Svizzera ma si è trasferito sul Lago Trasimeno per amore di Serena, ex team coordinator GRT. E’ estremamente legato alla sua famiglia. Serena lo segue a tutte le gare e quando è possibile vanno anche i bambini. Il Mondiale Moto E inizierà il 12 maggio 2023 a Le Mans e c’è già da scommettere che sarà presente anche Lyam.

Foto Facebook Randy Krummenacher