MotoE Catalunya, Prove 2: Zampata di Lukas Tulovic, Torres insegue

Lukas Tulovic realizza il miglior tempo nel venerdì di libere MotoE. Jordi Torres secondo a 49 millesimi, terza piazza per Yonny Hernández.

Tempi che nel pomeriggio si abbassano sensibilmente rispetto al mattino. In particolare con Lukas Tulovic, autore del miglior crono in questa prima giornata di libere MotoE al Montmeló. Lo segue da vicino il campione in carica Jordi Torres, staccato di 49 millesimi, mentre terzo è l’esordiente Yonny Hernández. Miglior italiano l’attuale leader in campionato Alessandro Zaccone, che stampa l’ottavo riferimento cronometrico davanti a Mattia Casadei.

Prove libere 2

Ci siamo fermati al mattino con Eric Granado al comando della classifica dei tempi. Turno del pomeriggio in cui troviamo anche tanti esordienti in evidenza, come Hernández, Pons e Okubo, quest’ultimo però protagonista anche di una scivolata. In breve tempo però i tempi delle FP1 sono dimenticati (per quasi tutti), Lukas Tulovic è il primo a piazzare un 1:50 in questo fine settimana in Catalunya. E sarà proprio il pilota tedesco di Tech3 a chiudere al comando della classifica del turno e combinata, con Jordi Torres a ruota, terza piazza per il rookie Yonny Hernández.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com