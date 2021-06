MotoE Catalunya, Prove 1: primo segnale di Eric Granado

Eric Granado si mette in evidenza nelle prime libere al Montmeló, con Jordi Torres e Lukas Tulovic a seguire. Mattia Casadei 5° e miglior italiano.

Reduce dal primo successo stagionale, Eric Granado inizia al meglio questo terzo round MotoE. Il brasiliano di One Energy Racing infatti stampa il crono di riferimento in queste prime libere sul circuito del Montmeló. Segue il campione in carica Jordi Torres, terza piazza finale per Lukas Tulovic, miglior italiano Mattia Casadei con il quinto posto in classifica. Alle 16:05 si torna in pista per il secondo ed ultimo turno del venerdì.

Prove libere 1

Tutti in pista per il terzo evento stagionale della classe elettrica. Intensa attività fin dal primo momento, considerando che si tratta di un esordio per la MotoE sul Circuit de Barcelona-Catalunya, quindi si cerca di sfruttare al massimo il tempo a disposizione. C’è un esordiente in evidenza: Yonny Hernández infatti si porta presto al comando della classifica, seguito dal campione in carica Jordi Torres e da Mattia Casadei. Una top 3 che cambia però a pochi minuti dalla bandiera a scacchi: Eric Granado piazza la sua zampata, è suo il tempo di riferimento in queste prime libere. Jordi Torres chiude a poco più di un decimo, molto vicino anche Lukas Tulovic 3°.

La classifica

Foto: motogp.com