MotoE Austria: Lukas Tulovic imprendibile, arriva la prima vittoria!

Lukas Tulovic vola in Austria, primo trionfo per l'alfiere Tech3! Super rimonta di Eric Granado 2° davanti ad Aegerter, Zaccone ancora leader.

La buona partenza dalla seconda casella in griglia, il guizzo vincente per passare davanti alla prima curva, la fuga verso la vittoria. Lukas Tulovic e Tech3 mettono così il primo sigillo in gara con una corsa comandata dall’inizio alla bandiera a scacchi. Gran rimonta di Eric Granado, scattato molto indietro dopo le qualifiche complesse e secondo alla bandiera a scacchi, mentre completa il podio Dominique Aegerter. Alessandro Zaccone chiude sesto, ma arriverà all’ultimo evento stagionale a Misano ancora da leader MotoE. Si preannuncia un finale decisamente scoppiettante.

La gara

Ottimo scatto del poleman ma è Tulovic a passare davanti alla prima curva. Brutta partenza invece di Ferrari che perde tante posizioni, mentre Granado inizia al meglio ed in breve tempo è già in zona podio! Pochi giri in programma, ma non mancano mai gli intensi duelli fino alla fine. A referto la caduta di Cardelús alla curva 3, sarà l’unico ritirato di questa corsa. In testa Lukas Tulovic non è mai in dubbio: dal via comanda autorevolmente, ecco la sua prima vittoria in campionato! Dietro Eric Granado, Dominique Aegerter e Fermín Aldeguer battagliano fino alla fine per il podio, arrivando in quest’ordine. Alessandro Zaccone è sesto al traguardo, piazzamento utile per tenere la leadership MotoE. Manca un solo round…

La classifica

La classifica generale

Foto: Tech3 Racing