MotoE Austria: la prima E-Pole di Aldeguer, Ferrari in prima fila

Fermín Aldeguer mette a referto la sua prima E-Pole. Il rookie Aspar precede Lukas Tulovic e Matteo Ferrari, 5° il leader MotoE Zaccone.

Per la prima volta quest’anno non c’è Eric Granado nella prima casella in griglia. Fermín Aldeguer, che sta letteralmente dominando l’Europeo Moto2, ora inizia a mettere il suo sigillo anche in qualifica MotoE. Gran qualifica per il rookie del team Aspar, che condivide la prima fila con Lukas Tulovic e col campione 2019 Matteo Ferrari. L’attuale leader in campionato Alessandro Zaccone scatterà dal quinto posto in griglia, pronto a dire nuovamente la sua. Gli orari del GP.

E-Pole

L’ordine d’uscita si basa sempre su quanto fatto durante le libere, in questo caso specifico soprattutto sulle FP3, visto che sono arrivati i tempi migliori. Qui i tempi combinati, si parte sempre con la classifica capovolta. Già al secondo pilota in pista c’è la cancellazione del tempo, visto che Pires rovina il suo giro con un importante passaggio sul verde alla curva 6: dovrà scattare dal fondo! Rischia grosso poi Granado, che vive uno scossone importante durante il suo giro lanciato: partirà davvero molto indietro… Ecco emergere Fermín Aldeguer, all’esordio di categoria e quindi alla prima pole position in MotoE. In prima fila con lui ci sono Lukas Tulovic e Matteo Ferrari.

La classifica

