Moto3 Valencia, Prove 1: attacco del rookie, svetta Izan Guevara

GP a Valencia che inizia con Izan Guevara al comando delle FP1. Il rookie spagnolo di Aspar Team precede Darryn Binder ed Andrea Migno.

Scatta l’ultimo Gran Premio della stagione 2021, con un esordiente al comando nelle prime libere. Izan Guevara piazza la zampata al Circuit Ricardo Tormo, portandosi in vetta giusto prima dell’arrivo di qualche goccia di pioggia nei minuti finali. Il rookie Aspar Team quindi comanda la classifica dei tempi davanti a Darryn Binder, all’ultimo GP in Moto3 prima del passaggio diretto in MotoGP, e ad Andrea Migno. Il neo campione del mondo Pedro Acosta inizia l’ultimo evento dell’anno dalla quinta posizione in queste FP1. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Cielo nuvoloso e temperature tra i 13-14° C per l’inizio di quest’ultimo Gran Premio della stagione. Da segnalare il rientro di Deniz Öncü dopo la squalifica, mentre c’è ancora Joel Kelso al posto di Kofler con CIP. Infine, Gresini Racing è in azione con due piloti per il suo ultimo appuntamento in entry class: al posto di Rodrigo (presente al box da spettatore) ecco schierato José Antonio Rueda, all’esordio mondiale. Classe 2005 di Siviglia, da quattro anni compete nel CEV, prima in ETC ed ora in Moto3, con una pole e due podi a referto in questo 2021. L’anno prossimo lo troveremo anche in Red Bull Rookies Cup (qui l’entry list). A livello classifica, da subito si fa vedere Izan Guevara, che proprio un anno fa ha festeggiato su questo tracciato il suo titolo nel Mondialino. Nei minuti finali della sessione ecco comparire qualche goccia di pioggia che congela la classifica. Il rookie spagnolo quindi rimane al comando, seguono Darryn Binder ed Andrea Migno.

La classifica

Foto: Aspar Team