Moto3 UFFICIALE Sergio García passa ad Aspar Team nel 2021

Aspar Team e Sergio García insieme nel 2021. Il giovane pilota spagnolo passa nelle file del team di Jorge Martínez. Obiettivo dichiarato: il titolo Moto3.

Aspar Team ha ufficializzato metà squadra per la prossima stagione. Nello specifico, arriva il giovane spagnolo Sergio García, in uscita dal (presto defunto) team Estrella Galicia 0,0. Come sottolinea la squadra, sarà il pilota di punta di un progetto che vuole arrivare a lottare anche nel 2021 per il titolo Moto3. Erediterà la moto di Albert Arenas, attuale leader della categoria e l’anno prossimo diretto in Moto2 con la stessa struttura di Jorge Martínez.

Campione spagnolo Pre-Moto3, 2° classificato nel CEV Moto3 2018, Sergio García Dols è approdato nel Mondiale nel 2019. Con una gara di ritardo, visto che in Qatar non aveva ancora 16 anni, ma salta anche il GP d’Argentina per un trauma cranico riportato nel corso delle prove libere. Debutto vero e proprio ad Austin, ma i veri risultati di rilievo arrivano a fine anno: primo podio (un 2° posto) in Malesia, vince poi l’ultima gara a Valencia.

Quest’anno sta vivendo un’annata molto difficile: spicca solo un 4° posto in Catalunya, uno dei cinque piazzamenti a punti finora. L’anno prossimo riparte ‘da zero’: nuovo team, ma anche differente moto, visto che lascia la Honda per la KTM. “Sono contento di annunciare questo accordo per l’anno prossimo” ha dichiarato il 17enne valenciano. “Insieme formeremo una grande squadra, so bene che si tratta di un team vincente. Darò il massimo in ogni occasione.”

Molto soddisfatto anche Jorge Martínez, che mette a posto uno dei tasselli per la prossima stagione. “Siamo contenti di avere Sergio con noi” ha aggiunto il boss del Aspar Team. “Riponiamo grande fiducia in lui, noi ci impegneremo ad offrirgli i mezzi migliori affinché possa dimostrare tutto il suo valore. Quest’anno stiamo vivendo una stagione davvero emozionante, vogliamo continuare quindi a formare piloti per aiutarli a diventare campioni.”