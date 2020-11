Moto3 UFFICIALE Niccolò Antonelli con Reale Avintia nel 2021

Mancava ormai solo l’ufficialità, ed eccola arrivata. Niccolò Antonelli vestirà i colori del team Avintia Racing nel 2021 in Moto3. Dopo la conferma dell’addio a SIC58 Squadra Corse, ecco la sua nuova destinazione. La struttura quindi l’anno prossimo si allarga, con l’italiano new entry chiamato ad affiancare il confermato Carlos Tatay.

“Sono molto felice di far parte di questa grande squadra l’anno prossimo” ha dichiarato Antonelli. “Farò del mio meglio e mi preparerò al massimo per essere veloce.” Un ‘cambio d’aria’ per un pilota più che determinato a rilanciarsi dopo quella che si sta rivelando una stagione davvero complicata. Spiccano solo un 4° posto ed altri due piazzamenti in top ten.