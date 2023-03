Moto3 Test Portimao, day-3: Riccardo Rossi da record, 5° Fenati

L’Italia della Moto3 sembra determinata a dire la sua in questa stagione Moto3. Almeno così sembra dai test a Portimao, chiusi con Riccardo Rossi autore non solo del tempo di riferimento di queste prove ufficiali, ma anche del record assoluto a Portimao. In evidenza pure Romano Fenati con il 5° crono odierno. Valori confermati poi nel primo round della stagione 2023? La prossima settimana infatti scatta il GP del Portogallo (qui tutti gli orari), vedremo quali saranno i favoriti per questo 2023. Nell’attesa ecco le classifiche degli ultimi turni odierni, con a referto gli incidenti di Whatley, Salvador, Holgado, Farioli, Yamanaka.

