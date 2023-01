Moto3, Taiyo Furusato: l’avventura

Ci vuole tempo per iniziare a farsi notare a livello mondiale, anche con titoli vinti nei campionati minori. Per Taiyo Furusato poi il primo anno Moto3 è iniziato in ritardo per infortunio, chiaramente quindi il percorso di adattamento è stato ancora più faticoso. Ma è riuscito comunque a togliersi una piccola soddisfazione, ovvero i primi punti mondiali. Vedremo l’anno prossimo, con una stagione di esperienza, dove può arrivare.

Prima del Mondiale

Taiyo Furusato ha iniziato ad attirare l’attenzione già all’inizio del 2020 in Asia Talent Cup, prima che la pandemia portasse alla cancellazione del campionato. Ma nel 2021 non ce n’è per nessuno: il pilota classe 2005 di Kagoshima ha dettato legge senza pietà, lasciando solo le briciole ai rivali e prendendosi d’autorità il titolo. Ma in quello stesso anno è emerso anche in Rookies Cup, campionato iniziato al terzo round al Mugello. Sbaraglia la concorrenza in Gara 1 e si prende un’incredibile vittoria, nelle altre nove corse disputate conquista altre cinque top ten, in un’occasione sfiorando di nuovo il podio. Davvero niente male per un debuttante assoluto.

La stagione Moto3

Come detto, il suo anno di debutto è iniziato in ritardo. Un incidente nel corso dei test privati a Jerez gli procura la frattura dell’astragalo del piede destro. Furusato salta i test ufficiali a Portimao, ma soprattutto è fuori causa per i primi due GP in Qatar ed in Indonesia. La sua stagione inizia in Argentina e chiaramente il suo percorso di crescita si rivela da subito più complicato. Chiude fuori dai punti fino al GP ad Aragon, ma solamente una volta per ritiro in gara. Arriva poi la tappa di casa e Furusato riesce a cogliere la prima soddisfazione: è 14° al traguardo, arrivano i primi due punti iridati. Gli unici del suo 2022, visto che in seguito arrivano altri quattro zeri.

Furusato da osservare

Un salto mondiale è sempre difficile, per il giovane pilota giapponese non è stato diverso. Ma la conferma nelle file di Honda Team Asia per una seconda stagione, come fatto per il compagno di box Mario Suryo Aji, è certamente un punto da cui ripartire. Hiroshi Aoyama ha scelto di rinnovare la fiducia anche nel suo più giovane connazionale. “Una prima stagione di lavoro, apprendimento, crescita. Vogliamo vedere quanto possono migliorare e cosa possono fare l’anno prossimo.” Così l’iridato 250cc 2009 aveva spiegato il rinnovo dei due ragazzi in Moto3. Furusato ripartirà da un 2022 di esperienza nel Mondiale, con tanti perni (stessi moto e team, circuiti ora tutti noti) da cui ripartire per migliorarsi sensibilmente.

