Il pilota di casa comanda il secondo turno di prove libere. Il britannico (scozzese) John McPhee piazza il miglior crono alla fine del venerdì a Silverstone, il migliore di giornata. A seguire gli spagnolo Izan Guevara e Xavi Artigas, finisce ben fuori dalla top 14 invece il leader Moto3 Sergio García! Quattro rappresentanti italiani al momento nelle posizioni utili, nell’ordine Andrea Migno, Dennis Foggia, Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Ecco com’è andato il turno.

Moto3, Prove Libere 2

Sergio García ha chiuso al comando il turno mattutino, con Dennis Foggia a ruota (il resoconto). I tempi registrati al mattino però iniziano ad abbassarsi molto presto in questa sessione pomeridiana. A metà sessione comanda Suzuki davanti a Öncü e Guevara, Foggia occupa la settima posizione. Nella seconda parte del turno però si fa vedere anche Rossi, che vola provvisoriamente in vetta alla classifica. Non manca un piccolo problema per Nepa, a cui si apre in parte la carena sul lato sinistro.

Come si vede il pilota abruzzese, ricordiamo fresco di rinnovo con MTA, riesce però a sistemare in qualche modo (a pugni) il problema e ad andare avanti. Anche per lui caccia alla Q2, aa lungo è tra gli esclusi… Mentre John McPhee emerge negli ultimi minuti, eccolo volare al comando della classifica! Bel guizzo del pilota scozzese, seguito da Izan Guevara e da Xavi Artigas. Quattro ragazzi italiani al momento in Q2, ovvero Andrea Migno, Dennis Foggia, Riccardo Rossi e Stefano Nepa, precipita invece il leader Moto3 García!

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com