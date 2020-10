Moto3: Riccardo Rossi negativo e pronto per il ritorno a Valencia

Riccardo Rossi si lascia il Covid alle spalle. Il giovane pilota genovese di Boé Skull Rider Facile.Energy è pronto a tornare per la tripletta finale della stagione.

Riccardo Rossi sarà nuovamente al via nella classe Moto3 a Valencia. Il pilota genovese è risultato negativo all’ultimo tampone, pronto quindi il rientro per gli ultimi tre appuntamenti della stagione 2020, di scena al Circuit Ricardo Tormo ed a Portimao. Il team Boé Skull Rider Facile.Energy concluderà quindi l’annata in corso con la sua formazione al completo.