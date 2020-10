Moto3: Riccardo Rossi positivo al Covid, salta il TeruelGP

Riccardo Rossi positivo al Covid-19. Il giovane italiano del team Boé Skull Rider Facile.Energy salta quindi l'evento di questo weekend ad Aragón.

Arrivano brutte notizie per la classe Moto3 in vista del GP di Teruel. Riccardo Rossi è infatti risultato positivo al test per Covid-19. Il giovane pilota italiano, in forze quest’anno nel team Boé Skull Rider Facile.Energy, non prenderà parte quindi all’evento in programma per questo weekend sempre ad Aragón. Il pilota comunque sta complessivamente bene ed è già in quarantena a casa, secondo tutte le regole previste in questi casi.

“Riccardo Rossi non ha potuto mettersi in viaggio per il Gran Premio di Teruel per un test positivo al Covid-19” si legge nella nota pubblicata dalla squadra. Come detto, ora è a casa in quarantena, ma le sue condizioni sono buone. “Sia la squadra che il pilota sperano di ritrovarsi presto di nuovo insieme nel paddock. Per continuare a progredire nelle ultime tre gare della stagione Moto3 2020.”