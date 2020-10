Dopo la gara MotoGP a Teruel Franco Morbidelli, Alex Rins e Joan Mir hanno parlato tra loro lontano dalle TV. Ecco i loro dialoghi post Gran Premio.

Franco Morbidelli grande protagonista nell’ultimo GP di Teruel della classe MotoGP. Il pilota del team Yamaha Petronas SRT ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, riuscendo a tenere testa alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. I due spagnoli e l’italobrasiliano restano in corsa per il titolo mondiale 2020, ma dovranno vedersela anche con Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. I primi sei sono raccolti in 32 punti quando mancano appena tre Gran Premi.

Gli alfieri Suzuki hanno ottenuto la terza doppietta sul podio in questo campionato MotoGP. In una stagione MotoGP fortemente incerta, senza il suo vero leader Marc Marquez, Joan Mir è al comando senza mai vincere una gara. Nulla però ha potuto contro il ritmo costante e martellante di Franky. Di seguito le conversazioni dei tre piloti sul podio di Aragon/2 tratte dal sito Motosan.es.

Dialoghi nel parco chiuso

Joan Mir ad Álex Rins : Bravo, hai fatto una buona gara. Ma alla fine soffrivi o cosa?

Álex Rins : Allora...

Joan Mir : Anch’io.

Álex Rins a Franco Morbidelli : Grande.

Franco Morbidelli: Mamma mia! Ero in un altro mondo.

Álex Rins : Ascolta, come hai potuto avere quel ritmo fantastico?

Franco Morbidelli : Ero in un altro mondo, correndo rischi per tutto il tempo.

Álex Rins : Non posso crederci! Bene bene.

Anonimo : E’ stata una delle gare più belle che tu abbia mai fatto.

Franco Morbidelli : Sicuramente la più bella.

Joan Mir con i ragazzi della sua squadra: Ho fatto quello che dovevo fare. Non ero pronto a fare nient’altro oggi. Ma comunque va bene.

Álex Rins : (riferendosi a Morbidelli) Questo ragazzo stava andando molto veloce. Dalla metà alla fine della gara la moto si è mossa molto. E poi ho gestito perché pensavo che la gomma posteriore sarebbe caduta. Ma ho visto che Joan non mi ha preso.

Prima del podio

Álex Rins : Com’è andata la rimonta?

Joan Mir: All’inizio sono riuscito a superare alcuni piloti.

Álex Rins : Hey, la partenza dalla prima fila è buona.

Joan Mir : Sì, no?

Álex Rins : È incredibile.

Joan Mir : Ovviamente anche dalla seconda fila (ride). Perché ho visto anche Zarco, c’era, ha resistito. E fino a quando non sono passati alcuni giri non sono riuscito a superarlo.

Sulla strada per il podio

Álex Rins : Cosa ha fatto Fabio?

Anonimo : Settimo, credo. O l’ottavo.

Álex Rins: Tutto è ancora più ravvicinato, non è vero?

Joan Mir : Molto ravvicinato.

Álex Rins : Beh, per noi. (Riferendosi a Mir) Per te un po’ meglio.

Joan Mir : Ci siamo tutti, amico.

Franco Morbidelli a Joan Mir : Incredibile, capo. Sei ancora in testa al campionato? Primo, no?

Joan Mir : Sì, sì. Conduco ancora.