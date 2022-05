Dennis Foggia ci ha provato fino all’ultimo, ma non è pole tricolore al Mugello. Se la prende invece Deniz Öncü, è la sua terza pole position in Moto3, ma registriamo anche il gran finale del rookie Daniel Holgado, che spinge così l’italiano in terza posizione. Apre la seconda fila il leader della categoria Sergio García, proprio dietro all’alfiere Leopard e pronto alla battaglia in gara. Il resoconto delle qualifiche, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: avanza Bertelle

Neanche il tempo di partire e si registra un brutto highside per Alberto Surra alla Borgo San Lorenzo. Il pilota italiano, appena tornato da una lesione, appare piuttosto dolorante… Intanto si fanno vedere da subito Muñoz (ricordiamo, appena arrivato nel Mondiale) ed i ragazzi Honda Team Asia, ma è solo l’inizio di una battaglia serrata per i quattro posti disponibili. Alla fine spicca Ryusei Yamanaka, seguito da Matteo Bertelle, Lorenzo Fellon e David Muñoz. Sono loro i ragazzi che passano al secondo turno di qualifiche.

Q2: la terza di Deniz Öncü

Completata la lista dei 18 piloti in questa sessione, scatta così la lotta per la pole position. Ce la faranno gli italiani? Si fanno vedere subito Rossi e Bertelle, ma è difficile fare previsioni visti i continui cambiamenti. Emerge anche McPhee, unico pilota Max Racing Team rimasto dopo l’infortunio di Sasaki, ma come sempre servono gli ultimi minuti per le certezze in griglia di partenza. La zampata vincente infine è quella di Deniz Öncü, pole position italiana per il turco di Tech3! Gioia negata al pilota di casa Dennis Foggia, infine terzo con il guizzo del rookie Daniel Holgado 2°.

