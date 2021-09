Moto3 Misano, Prove 1: Dennis Foggia apre un quartetto tricolore

Primo turno Moto3 nel segno degli italiani. Comanda Dennis Foggia, seguono Romano Fenati, Niccolò Antonelli ed Andrea Migno.

Ha vinto di nuovo giusto domenica scorsa, ora parte al meglio nella tappa di casa. Dennis Foggia stampa il miglior crono della prima sessione di libere al Misano World Circuit, ma non è l’unico italiano a brillare in questa apertura di Gran Premio. Subito dietro infatti ci sono Romano Fenati, Niccolò Antonelli ed Andrea Migno, ovvero un quartetto tricolore determinato a distinguersi davanti al proprio pubblico. Più indietro il leader Moto3 e fresco rookie dell’anno Pedro Acosta, 14° in queste prime libere. Tutti gli orari del GP.

Prove libere 1

Due wild card in azione questo weekend, ovvero Elia Bartolini e l’esordiente Matteo Bertelle, schierati da Bardahl VR46 Riders Academy, alla seconda presenza mondiale dopo il Mugello. In pista, pochi minuti ed abbiamo una prima caduta, quella di Öncü alla prima curva, mentre in vetta si porta presto Salac (che si vocifera sia diretto in Moto2 l’anno prossimo con Gresini Racing) davanti a Foggia e Fenati. Riguardo i nostri ragazzi, casco speciale per Stefano Nepa, tutto dedicato al suo Abruzzo.

Nel corso di questa sessione arriva anche l’annuncio del passaggio di categoria di Alcoba, l’ultimo (ufficiale) in un periodo piuttosto frizzante a tema mercato piloti 2022. Confermato Ivan Ortolá dal CEV con Team MTA, prossimo all’ufficialità anche il quasi re del Mondialino Moto3 Daniel Holgado, più altri nomi come possibili nuovi arrivi. In pista invece iniziano a comandare gli italiani della seconda parte della sessione. Dennis Foggia, Romano Fenati, Niccolò Antonelli ed Andrea Migno infatti si portano nelle zone alte, chiudendo rispettivamente in quest’ordine.

La classifica

