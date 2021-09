Nuova wild card Moto3 per il team Bardhal VR46 Riders Academy. I due piloti per questa occasione sono Elia Bartolini e l'esordiente Matteo Bertelle.

In un appuntamento sempre molto sentito come quello di Misano non poteva mancare qualche italiano in più nel Motomondiale. Precisamente in Moto3: come avvenuto al Mugello, il team Bardhal VR46 Riders Academy sarà ai nastri di partenza, ma con una formazione differente. Essendo Alberto Surra titolare fisso in Snipers Team fino a fine anno, ecco la prima occasione mondiale per l’attuale leader CIV Moto3 Matteo Bertelle, chiamato ad affiancare Elia Bartolini.

Per quest’ultimo si tratterà della sesta presenza stagionale nella classe minore del Motomondiale, la settima in assoluto. Dopo la wild card al Mugello, ha corso infatti come sostituto degli infortunati Tatay ed Antonelli per altri quattro GP. Per due volte è andato a punti, ovvero in Catalunya (13°) ed in Germania (12°). Per Bertelle invece si tratta di un esordio assoluto: classe 2004, originario di Monselice, quest’anno è nel CIV di categoria e nuovamente in Red Bull Rookies Cup (conclusa domenica scorsa). In Italia è attuale il leader, nel secondo campionato ha conquistato proprio quest’anno pole position e vittoria in Gara 2 in occasione dell’evento al Sachsenring.

“È davvero un onore per il nostro team poter partecipare, per la seconda volta, ad una gara del Motomondiale” ha sottolineato il team manager Pietro Bagnaia. Del quale possiamo immaginare la doppia emozione dopo la vittoria del figlio di domenica… “Per Elia e Matteo sarà una bellissima occasione per mettersi alla prova e misurarsi con piloti competitivi. Sono entrambi in forte crescita e siamo molto contenti di poter dare loro questa ulteriore possibilità. Il team è impaziente di scendere in pista. Correre su un circuito a tutti così familiare sarà certamente un’ulteriore motivazione per tutti noi.”

Foto: Instagram