Maverick Viñales ed Aprilia comandano le prime prove libere su Joan Mir e le Ducati. Turno interrotto dall'arrivo della pioggia.

Turno di libere nel segno di un binomio al secondo Gran Premio. Maverick Viñales e Aprilia infatti si fanno vedere fin dai primi minuti nelle zone alte della classifica, con Joan Mir, Francesco Bagnaia (con qualche intoppo) e Jack Miller a seguire. Ma questo in condizioni di pista asciutta, poi arriva la pioggia a bloccare i lavori ed a congelare i risultati, che quindi rimangono questi citati. Il pilota spagnolo e la casa di Noale comandano così per la prima volta un turno di prove MotoGP. Il resoconto del turno e gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Ritorni, novità e wild card per questo appuntamento al Misano World Circuit. Maverick Viñales e Aprilia sono al secondo GP insieme (ricordiamo che hanno svolto due giorni di test su questa pista), ma c’è anche il rientro dall’infortunio di Franco Morbidelli, alla prima con Monster Yamaha (rieccolo in tandem con Quartararo). Senza dimenticare il ritorno alle corse di Andrea Dovizioso coi colori Petronas Yamaha SRT. In più, truppe Ducati e Honda con un pilota in più, visto che sono in azione i tester Michele Pirro e Stefan Bradl.