Intact GP ha ufficializzato la sua formazione per la stagione Moto2 2022. Arriva Jeremy Alcoba dalla Moto3, confermato Marcel Schrötter.

Un altro giovane in arrivo dalla Moto3 l’anno prossimo. Jeremy Alcoba infatti, best rookie 2020 ed attualmente in forze nella struttura Gresini Racing, compirà il salto in Moto2 nelle file di Intact GP, con l’obiettivo di continuare la sua crescita come pilota. Rileverà la sella lasciata libera dal partente Tony Arbolino e affiancherà Marcel Schrötter, fresco di rinnovo per quella che sarà la sesta stagione consecutiva con lo stesso team. Sistemati quindi altri due tasselli per la categoria intermedia per il prossimo campionato.

“Il fatto che Marcel disputerà la sesta stagione con noi dimostra che crediamo in lui” ha dichiarato Jürgen Lingg. “Oltre a portare molta stabilità in squadra, essendo parte della nostra famiglia.” Accanto a lui una new entry della categoria. “Jeremy aveva già catturato la nostra attenzione nella stagione d’esordio, il suo podio al debutto ha dimostrato il suo potenziale. La sua figura ed il suo peso però sono uno svantaggio in Moto3, ma possono aiutarlo in Moto2.”

